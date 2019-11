Candidata de Vox: "Se me pone delante el día de reflexión un tío de Vox y le pego un tiro"

En plena campaña para las elecciones generales 2019 no todos en Vox están contentos. En concreto la candidata al Congreso por Cáceres, Magdalena Nevado. Extremadura es uno de los puntos donde el partido ha tenido más problemas para organizarse y ha tenido que decidir organizar una gestora.

En la parte de la conversación grabada y difundida por El Plural.com se escucha a Nevado decir que un partido es una cosa muy seria y que debe funcionar como una empresa, por resultados, no como un grupo de amigos. Pero lo explica de forma más explícita: "Yo intento llevarme llevar bien con todo el mundo, pero esto es un juego de niños, de patio de colegio, de gente aburrida que no tiene otra cosa que hacer y se dedica a 'mariconear' y 'gilipollear'".

Y no se queda ahí: "Me parece muy bien que quieran quedar el día de la jornada de reflexión para comer, pero yo te voy a decir una cosa. Yo el día de la jornada de reflexión, se me pone un tío de Vox delante y le pego un tiro. Porque lo último que quiero es ver a un tío de Vox. Estoy de Vox hasta el.... Quiero ver a mis perros, a mi madre, a mi marido o a nadie, irme yo sola al campo”. Otra razón para no quedar con ellos es que "me voy a dar la vuelta y me van a poner verde y me van a dar 18 puñaladas".

De fondo subyace parece la lucha por el control del partido: "Yo no quiero ser presienta de la gestora. No me interesa una mierda ser presidenta de nada".