Bárcenas pide a Palacio que dirija su querella contra el medio que publica 'los papeles' y no contra él

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido el archivo de la querella por injurias que interpuso contra él la exministra de Exteriores Ana Palacio por los papeles publicados en El País y le sugiere que dirija la acusación contra el diario por deducir que cobró dinero en B del partido.

En su solicitud de archivo ante el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, el abogado Alfonso Trallero entiende que carece de sustento la acusación de injurias basada en un apunte aparecido en los llamados "papeles de Bárcenas", que destaca además son de "origen desconocido". La exministra presentó la querella, que Bárcenas califica de "temeraria", "gratuita" y "desorbitada", por el apunte que figura en los papeles publicados en El País y que se refiere a una entrega de 6.000 euros a nombre de "Ana Palacios" del 10 de febrero de 2004.

Ese apunte, añade, "puede perfectamente corresponder a una causa lícita y legal", y por ello no tratarse de un dato "lacerante, desvalorizador o afrentoso". A juicio de Trallero, si la queja de Palacio se centra en los "comentarios, conjeturas o deducciones" efectuadas a partir de ese apunte, la exministra debería dirigir las acciones legales contra los responsables de esa información en el diario El País y no contra Bárcenas, que en todo momento ha negado la autoría de esos documentos.

En este sentido, argumenta que el apunte referido a la exministra "no implica per se imputación ofensiva alguna contra la querellante merecedora de reproche penal" y recuerda que es la propia Palacio la que debe acreditar que el hecho que califica de injurioso "no sea cierto". Respecto a la alegación que hizo Palacio de que en la fecha a la que se refiere el apunte ella se encontraba fuera de España, el abogado la rebate afirmando que es un argumento "débil e insuficiente" porque "el apunte no tiene que llevar necesariamente aparejada una entrega física de dinero, y de ser así, ésta no tiene por qué producirse ese mismo día".

El apunte aparecía con el apellido de la exministra acabado en "s" y sobre este detalle indica que puede que no haga referencia a la exdirigente popular y "evidencia" que Bárcenas "no fue el autor del apunte, pues en tal caso no habría añadido 's' alguna a dicho apellido". Reitera así que el documento publicado en El País "no ha sido elaborado ni facilitado a los medios de comunicación por Luis Bárcenas" y recuerda que "los hipotéticos delitos" que pudieran derivarse de esos "papeles" -la supuesta contabilidad B del PP- están siendo investigados el juez Pablo Ruz en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.