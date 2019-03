Barcelona se llena de color para la fiesta del Orgullo LGTBI

Unas 60.000 personas, según la Guardia Urbana, han participado en el Pride Barcelona, dentro de la semana de celebraciones que ha protagonizado el colectivo LGTBI, y que en esta edición se ha dedicado a las personas refugiadas de esa orientación e identidad sexual.

Los participantes, a pie y subidos en carrozas, han recorrido la distancia que separaba el Parque de les Tres Xemeneies y la avenida Maria Cristina a través de la avenida del Paral·lel.

A pesar del calor, jóvenes, mayores, familias con niños han llenado las calles de Barcelona con colores, banderas, música y pancartas a lo largo de todo el Paralel. El desfile lo encabezaba una pancarta con la bandera arcoiris que rezaba "Orgullo es acoger: BCN con las personas refugiadas LGTBI", con el fin de visibilizar a todas aquellas personas que han tenido que huir de sus países a causa de su condición sexual.

La música y el ambiente festivo han sido protagonistas de una jornada reivindicativa en defensa de la diversidad. "Nuestro amor no daña; tu odio, sí" proclamaba una integrante del colectivo desde una pancarta.

Aunque el calor no ha dado tregua, el agua lanzada desde las carrozas ha refrescado a los participantes en la Pride, que no han parado de animar y de corear las canciones que sonaban, como el mítico "YMCA" de Los Village People o el "Like a prayer" de Madonna.

Más de 40 carrozas han participado en el desfile, entre ellas las de algunos partidos políticos, como ERC, Ciudadanos, En Comú, PSC, PDeCat y PACMA, además de la ANC.