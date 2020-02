Barcelona, capital cultural y científica... y para Zaragoza el Ministerio de Transición Ecológica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado su viaje a Cataluña reforzando los lazos del Ejecutivo con la ciudad de Barcelona y sellando una alianza con la alcaldesa, Ada Colau, quien le ha dado todo su apoyo en esta nueva etapa de diálogo que se ha abierto con la Generalitat. Un día después de su reunión con el presidente del Govern, Quim Torra, Sánchez ha estado con Colau y ha dejado constancia de la sintonía con la alcaldesa firmando un acuerdo en el que, entre otras cosas, se recupera el convenio de capitalidad cultural y científica de Barcelona, que no se había renovado desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

En su primera cita de la jornada, Sánchez ha recibido el apoyo de Colau en su estrategia de diálogo con la Generalitat. "Presidente, vais a tener en Barcelona la principal aliada en esta nueva etapa de diálogo", le ha dicho Colau a Sánchezdespués de subrayar su satisfacción tras ver que se recupera la "normalidad institucional" entre el Gobierno y la Generalitat. Sánchez ha apostado por "pasar de hablar de cocapitalidad a hablar de coliderazgo", porque "España necesita muchos más motores de crecimiento y desarrollo y mas polos de atracción y progreso". El acuerdo firmado entre Sánchez y Colau incluye, entre otras medidas, que el Estado vuelva a destinar una partida a los proyectos e infraestructuras culturales y científicas de la ciudad. La cantidad fijada en el último convenio, de 2010, fue de 25,8 millones.

Los demás también se apuntan

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha adelantado que va a reclamar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "que cumpla con la bilateralidad que establece el Estatuto de Autonomía" de esta Comunidad "y trate Aragón exactamente igual que a Cataluña". Lambán también se ha referido a la capitalidad compartida de la capital catalana: "Si Barcelona adquiere un cierto rango de capitalidad compartida, exijo que Zaragoza también lo tenga, ubicándose en nuestra ciudad, por ejemplo, el Ministerio para la Transición Ecológica, que es algo que nos importa mucho", ha apuntado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le recomienda a su colega de Barcelona: "Le diría a Ada Colau: Ada, no seas ingenua, Pedro Sánchez nunca cumple lo que dice. Da igual que te lo firme, te ha mentido, te ha mentido en la cara. No sé si te has dejado engañar, Ada Colau, pero no te hagas ilusiones, no vas a ver un duro de esos millones". Almeida también ha afeado al presidente del Gobierno por "no tener la cortesía" de reunirse con él, después de dos peticiones escritas, ni con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, porque, ha asegurado, "no se puede calificar de otra manera que rencor lo que tiene Sánchez" con la ciudad y la región.