José María Aznar asegura que el acuerdo sobre Seguridad Social es "el principio del fin de la Caja Única"

El expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, se ha mostrado "en contra" del acuerdo para el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi cerrado entre el Gobierno vasco y el central porque supone "el principio del fin" de la Caja Unica y "de un instrumento de solidaridad entre españoles".

Durante una conferencia impartida en Bilbao bajo el título "El fortalecimiento de España en el País Vasco", organizada por la asociación Esteban Garibay, Aznar se ha mostrado convencido que "la descentralización en sí misma no es más que un proceso más de desarticulación del Estado".

En este contexto, se ha referido al acuerdo alcanzado este jueves entre Gobierno vasco y central para acometer el traspaso de una treintena de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía, entre ellas, la gestión económica de la Seguridad Social. A su juicio, "ese acuerdo al que se ha llegado con este Gobierno y el PNV" supone "el comienzo del fin de la Caja Unica de la Seguridad Social y, por lo tanto, es el comienzo del fin de un instrumento básico de solidaridad entre españoles".

"Es principio del fin del principio de igualdad y solidaridad entre españoles manifestado a través de nuestros compromisos con la Seguridad Social. Es el principio del fin, no digo que sea el fin, digo que es el comienzo del fin", ha reiterado. Según Aznar, "hay cosas que no se pueden hacer. Y esta que se ha hecho hoy no se puede hacer".

Ha advertido que "algunos" podrán defender que esta transferencia viene recogida en el Estatuto de Autonomía, pero ha apuntado que lo que se incluye en el texto estatutario es "una apelación que hay que rellenar y que es opinable, como todo". Aznar ha insistido que, "por encima de eso, está el deber que tiene el Estado de garantizar la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles".

"Y eso es un paso más en el proceso de desmantelamiento y de debilitamiento de la nación española. Por lo tanto, yo hablo claro y digo: estoy en contra de lo que se ha hecho", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado que en 1996 el PP, "sin necesitarlo", llegó a un acuerdo de gobierno con el PNV y, en la primera conversación con el entonces presidente jeltzale Xabier Arzalluz, advirtió de que "hay cosas sobre las que no se va a hablar y cosas que no van a estar nunca encima de la mesa y si se ponen encima de la mesa no hay ninguna posibilidad de acuerdo, la primera la caja única de la Seguridad Social".