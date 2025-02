Ayuso se harta de los reproches por los muertos en residencias en el covid: "Siempre con las mismas mierdas"

Nueva bronca en la Asamblea de Madrid a cuenta de las víctimas en las residencias durante la pandemia de coronavirus. Concretamente ha sido por los mensajes en las redes sociales de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de Ayuso, donde ponía en duda el testimonio de uno de los fallecidos durante el covid-19.

La oposición ha cargado contra la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Las portavoces Mar Espinar (PSOE) y Manuela Bergerot (Más Madrid) reprochan a Ayuso su "desprecio a las víctimas" de las residencias en el Covid-19 y le han respondido que "esas mierdas" eran "7.291 mayores que no deberían haber muerto en las condiciones que lo han hecho".

"Siempre no están criticando con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas (...) Las residencias no les importaron tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido", expresaba entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid señalando a las bancadas de Más Madrid y PSOE.

Así critica que la izquierda no hable de los fallecidos en Navarra, La Rioja, Valencia o Castilla-La Manca, ya que allí gobernaban cuando estalló la pandemia y afirma que en comunidades "murieron muchos más mayores", pero que les da igual porque "la ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo".

El jefe de Gabinete se disculpa por sus publicaciones

El jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez se disculpaba este martes por sus publicaciones en redes sociales: "Yo me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto".

Por último ha tomado la palabra la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien cree que la "crispación" en el hemiciclo está "propiciada especialmente por la izquierda". "Podemos discrepar ideológicamente (...) pero no podemos faltar al respeto a nadie y menos hablando en el caso de las residencias...", ha manifestado.

