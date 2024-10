El aviso del expresidente Aznar: "Si Israel no gana, la próxima batalla será en las costas del sur de Europa"

El Ejército israelí ha comenzado una nueva invasión terrestre en el Líbano y aseguran que lo han hecho por la "amenaza que supone Hezbolá" para los ciudadanos de Israel. Además, el portavoz del Ejército, Daniel Hagari asegura que no permitirá "que el 7 de octubre vuelva a ocurrir". Ese día, las fuerzas de Hamás atacaron durante un festival, secuestraron a varias personas y, como respuesta, Israel atacó la Franja de Gaza, donde siguen produciéndose bombardeos.

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, ha lanzado una advertencia sobre las consecuencias a las que puede llevar una escalada en el conflicto como la que se está produciendo.

"Si Israel fracasase, habría zonas del mundo muy comprometidas. Si Israel no gana, la próxima batalla no será en Oriente Medio, será en las costas del sur de Europa y eso es algo que estratégicamente tenemos que tener en la cabeza", manifestó en una conferencia en la sede de la Asociación Comercial de São Paulo, según recoge 'EFE'.

Añade que el Estado judío "lucha por su supervivencia" porque los "enemigos quieren eliminar su existencia" y "la presencia de Estados Unidos" en la región. Para Aznar, Irán "es el gran riesgo" en la zona porque es el país que "mantiene" a Hamás en la Franja de Gaza, a Hizbulá en Líbano y los rebeldes hutíes, en Yemen.

También criticó los intentos de Estados Unidos de disuadir continuamente a Israel de sus ofensivas militares en Gaza y Líbano: "No digo que no tenga que hacer cierta presión, pero lo normal es disuadir a tus enemigos, no a tus amigos".

Israel confirma "intensos combates" y Hezbolá lo niega

Israel confirma que este martes ha comenzado una ofensiva militar terrestre en el Líbano con "intensos combates" con el partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano.

"En el sur de Líbano se están produciendo intensos combates durante los que los miembros de Hezbolá usan el entorno y a la población civil como escudos humanos para lanzar ataques", ha dicho el portavoz del Ejército israelí, Avichai Adrai, a través de un mensaje en su cuenta de 'X'.

El Ejército israelí ha anunciado durante la madrugada de este lunes una nueva invasión de Líbano y ha afirmado que se trata de una operación "selectiva y limitada" contra "objetivos terroristas e infraestructuras" de Hezbolá, a los que considera una "amenaza". La ofensiva es parte de la operación 'Flechas del Norte', la campaña militar iniciada hace poco más de una semana contra objetivos de Hezbolá y se desarrollará "al mismo tiempo que los combates en Gaza y otras áreas".

Además, pide a las personas de unas 30 localidades en Líbano que abandonen sus hogares en plena invasión. "Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus hogares. Cualquiera que esté cerca de miembros, instalaciones y medios de combate de Hezbolá pone su vida en peligro".

Por otra parte, el partido-milicia chií Hezbolá insiste en que las tropas israelíes no han entrado en el Líbano y que no hay combates terrestres: "Todas las afirmaciones de los sionistas sobre que las fuerzas de ocupación han entrado en Líbano son falsas", ha dicho el portavoz de Hezbolá, Mohamad Afif Nabulsi. Y añade que están preparados "para hacer frente a las fuerzas enemigas".

Aumento de la tensión desde principios de septiembre

Los ataques israelíes se han incrementado desde mediados de septiembre. Como consecuencia de un bombardeo en Beirut el pasado viernes, el secretario general, Hasán Nasralá, murió. Líbano denuncia más de mil muertos por los bombardeos en las últimas dos semanas.

El repunte de las hostilidades se enmarca en los enfrentamientos después de que Hezbolá atacara territorio israelí un día después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, que llevaron a Israel a desatar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza.

