La Audiencia Nacional niega que Interior tenga que entregar urgentemente material de protección a las fuerzas de seguridad

La Audiencia Nacional ha desestimado la petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para que exija al Ministerio del Interior la distribución inmediata y urgente de test de detección y de material de protección ante el coronavirus. En un auto, la Sala de lo Social de la Audiencia rechaza las medicas cautelares solicitadas por el sindicato policial porque entiende que Interior "no cesa en sus actuaciones para intentar conseguir los medios necesarios y hacer efectiva dicha entrega". El SUP reclamaba a Interior, a la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Policía que provean con carácter urgente e inmediato de pruebas para detectar el covid-19 a todos los funcionarios policiales y de material (gafas, mascarillas, batas, guantes, mamparas y contenedores específicos).

No se dispone de medios

La Sala admite "como hecho notorio, que a fecha de hoy no se dispone de los medios de protección individual necesarios y suficientes para que todos aquellos que deben seguir prestando sus servicios lo hagan con la debida protección, existiendo también problemas de abastecimiento de los test diagnósticos". Pero disculpan a las autoridades cuando explican que "la falta de equipos es un problema muy serio que, en este momento, desborda, con mucho, a la específica Administración demandada, e incluso al país". Además, los magistrados añaden que "se ha probado la sucesión de actuaciones del Ministerio del Interior para intentar conseguir medios para los integrantes del Cuerpo de Policía Nacional, sin que este cauce procesal sea el idóneo para reprochar las circunstancias de escasez y pedir las responsabilidades oportunas". Por ello, "podemos decir que unas medidas cautelares como las solicitadas nada aportarían en este escenario, porque el Ministerio ya ha dispuesto la entrega de equipos y el cumplimiento de la normativa preventiva, y no cesa en sus actuaciones para intentar conseguir los medios necesarios y hacer efectiva dicha entrega".

La decisión es totalmente distinta a la tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante el requerimiento que hicieron los sindicatos de los Mossos d'Esquadra.