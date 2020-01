Así reduce la policía a un hombre que grita "viva España" ante la sede del PSOE

Con gritos de "Viva España" y consignas de a favor de la unidad del país la Policía Nacional ha reducido por la fuerza a un hombre que ha acudido a la sede del PSOE en Ferraz, coincidiendo con la Ejecutiva Federal de los socialistas.

En un primer momento se ve como un agente le pide que se retire del sitio en el que se ha situado con una pancarta, petición que desoye el susodicho y a la que contesta: "Yo soy un ciudadano español y en esta acera no se ha prohibido el paso", el agente le dice: "es que se lo estoy prohibiendo yo" a lo que el hombre contesta: "Es que usted no me puede prohibir a mi particularmente." Posteriormente el hombre ha elevado la voz y ha comenzado a gritar: No, que yo no me voy de un sitio por el que no está prohibido caminar".

Tres policías han arrastrado al hombre por la acera hasta retirarlo de la entrada de la sede donde portaba una pancarta en la que podía leerse: "Jamás mi corazón dejará de gritar por la unidad de España" y con un reproductor en el que sonaba el himno nacional. Protestaba así por el acuerdo firmado entre PSOE y ERC que facilitará la investidura de Pedro Sánchez.

El ciudadano, que llevaba la bandera de España, fue desalojado por la Policía mientras reivindicaba su derecho a manifestarse ante la sede socialista.