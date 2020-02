Antonio del Castillo abandona Vox 'por cosas que no me gustaron políticamente hablando'

Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, deja Vox. Lo ha anunciado en la red social Twitter a través de un mensaje en el que dice textualmente que 'estos días han sido duros, unido a que hace muy poco fuera el aniversario del asesinato de mi hija y lo que ha salido publicado, también anteriormente hubo cosas que no me gustaron políticamente hablando'. Y añade por esos motivos 'os diré que hace una semana me di de baja en el partido que militaba VOX'

Del Castillo fue uno de los fichajes estrella de Abascal en 2018. El padre de Marta del Castillo anunció entonces que abandonaba el Partido del Popular “harto de los complejos" de la formación conservadora en el asunto de Cataluña. Explicó que aunque no iría como candidato ayudaría en todo lo posible.

Antonio del Castillo apoyó al Partido Popular en el año 2014, cuando la formación de Mariano Rajoy llevó al Congreso de los Diputados la prisión permanente revisable.