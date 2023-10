Andoni Ortuzar: "Entre el PNV y 'Junts' podemos jugar un papel de moderación de la política"

Sosegado y con un esquema muy pensado, Andoni Ortuzar ha explicado en Espejo Público su visión del escenario político español. Sin dar un 'sí' seguro a la investidura de Pedro Sánchez reconoce que su partido no quiere una repetición electoral y no esconde que facilitará el camino hacia Moncloa del presidente en funciones.

"Siempre que ha habido que implicarse nos hemos implicado" afirma Ortuzar para matizar a continuación que su 'sí' no está garantizado y que antes tendrá que haber una "negociación exigente, no digo ni dura ni fácil, pero exigente sí". Recuerda el presidente del PNV que en la legislatura pasada fueron los primeros en firmar un pacto de Gobierno. "Cuando damos el 'sí' lo damos muy convencidos, porque hay una necesidad y porque también hay un pacto político", pero también explica las dudas actuales contestando a la pregunta, "¿qué ha sucedido?" y contesta: "Que el pacto político que firmamos con Pedro Sánchez no se ha cumplido. Se han cumplido algunas cosas, pero en sus puntos más nucleares no se han cumplido. Necesitamos otras garantías, necesitamos calendarios ya la buena voluntad no existe" asevera.

Ortuzar reprocha que "el final de la pasada legislatura fue un auténtico caos, en el que todos nos sentimos utilizados. Yo creo que al Gobierno de Pedro Sánchez le entraron las prisas y los miedos. El tema del sí es sí estuvo a punto de cargarse el Gobierno y tuvo que empezar a sacar conejos de la chistera. Nos ponía las cosas encima de la mesa como 'trágalas' y nosotros con más responsabilidad que él votábamos que sí para que las cosas salieran, pero cada vez nos utilizaba".

"Hace más por Bildu Feijóo que Sánchez"

El PNV no esconde su postura, pero tampoco pierde de vista que en 2024 está llamado a las elecciones autonómicas y EH Bildu le pisa los talones, "siempre estamos en tensión" asegura, pero contextualiza: "En Euskadi hay prevención hacia el PP y Vox, hay rechazo a esa opción. Nosotros no podemos ir en contra de lo que piensa nuestra gente, los votantes". Reconoce Ortuzar que "en esa utilización de la geomoetría variable yo creo que Pedro Sánchez ha puesto en Bildu más focos de lo que a nosotros nos gusta y de lo que necesitaba" pero cree que lo hizo porque Bildu "es un negociador mucho más barato y cómodo que nosotros. Bildu le ha servido a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha utilizado a Bildu como medio de atracción de ERC. Si Bildu entraba en un acuerdo, ERC tenía más fácil vender en Cataluña haber pactado con Sánchez".

Ante las críticas de un "blanqueamiento a Bildu" Ortuzar advierte que "hace más por Bildu Feijóo que Sánchez. Cada vez que Feijóo habla, Bildu gana en Euskadi 100 ó 1000 votos".

Sobre la amnistía

Sin complejos Ortuzar reconoce que le parece bien la amnistía y pide hacer un análisis "un poco más profundo. Quizás es que alguien en la respuesta que dio al proceso político catalán en lugar de usar la política utilizó excesivamente la vía judicial y judicializó la política, y cuando la política se judicializa malo, igual que cuando se politiza la justicia. Me da la sensación de que en esos 4 años duros que hubo en Cataluña ha habido las dos cosas".

Eso sí, pide Ortuzar que se haga "un proceso político con legitimidad democrática. Hay que hacerlo con trasparencia, hay que decir lo que hay, que nos retrotaiga al momento inicial". El político vasco aboga porque "entre el PNV y 'Junts' podemos jugar un papel de moderación de la política para que no caiga en los extremos en los que cayó la legislatura pasada".