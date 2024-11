Andalucía sigue en alerta por las fuertes lluvias: "La DANA aún no ha pasado y tenemos que ser prudentes"

Andalucía ha vivido otra noche bajo la amenaza de la DANA. Gran parte de la comunidad se mantiene en aviso naranja a lo largo de este jueves. Las primeras inundaciones no han dejado víctimas ni desparecidos. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, alaba el "comportamiento ejemplar" de la ciudadanía y manda un mensaje máxima precaución todavía: "Tenemos que ser prudentes, muy prudentes". Las clases en los colegios se han suspendido en Málaga, Granada, Sevilla, Huelva y Cádiz.

"Ha sido un día complicado con mucha intensidad de lluvias y unas circunstancias difíciles", ha reconocido Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía se ha desplazado cerca de la medianoche al Centro de Coordinación de Emergencias en Málaga.

La peor parte en Málaga

La peor parte hasta el momento se la está llevando precisamente la provincia de Málaga. Hasta las ocho de la mañana ha seguido vigente el aviso rojo de peligro extremo en las comarcas del Sol, Guadalhorce y Axarquía. En esas zonas, se pueden registrar más de 200 litros por metro cuadrado.

Más de 4.200 personas han sido desalojadas en la municipios malagueños. Cerca de 800 personas de dos cámpines y un núcleo chabolista de Torre del Mar han pasado la noche en el polideportivo de la localidad por la amenaza del río Vélez, que ha inundado campos e invernaderos. La ciudad de Málaga se ha visto anegada por el desbordamiento del río, donde han caído 140 litros. En Marbella, llegaban imágenes de una fuerte tromba de agua.

La provincia de Granada también ha registrado incidencias esta noche. En Motril, intensas lluvias en muy poco tiempo. "Prácticamente en una hora han caído 40 litros", ha contado la alcaldesa Luisa García Chamorrro en 'El Objetivo'.

En el aeropuerto de Granada se ha vivido una jornada histórica. Su mayor marca desde que hay registros: 77 litros por metro cuadrado. En una carreteras cercana una veintena de coches se han quedado atrapados.

Moreno Bonilla, en el Centro de Emergencias

Cerca de la medianoche, el presidente de la Junta de Andalucía ha llegado al Centro de Coordinación de Emergencias de Málaga. Allí ha hecho balance del primer día de la nueva DANA en la comunidad. Moreno Bonilla ha agradecido el comportamiento "ejemplar, responsable y sensato" de los ciudadanos.

Ha confirmado que no hay víctimas: "Ese es nuestro gran objetivo". "Hasta ahora tenemos que decir que a pesar de las dificultades, el agua ha salido evacuando de una manera razonable. A partir de mañana empezaremos a cuantificar los daños materiales. Ahora de daños en infraestructuras estratégicas no tenemos constancia. Todas están en condiciones óptimas", ha añadido.

También ha destacado la unión en la actuación de todas las autoridades. "Todos hemos tenido un principio de coordinación muy fructífero", ha agradecido.

Ante todo ha mandado un mensaje de prudencia máxima porque la DANA es "imprevisible": "Tenemos ciudadanos que piensan que la DANA ya ha pasado. No.El riesgo de haya lluvias intensas en cualquier momento está ahí. Tenemos que ser prudentes, muy prudentes". Por ello ha incidido en "no desplazarse, no coger el coche y subirse a las partes más altas".

Por todo ello, ha anunciado la suspensión en las provincias que están bajo aviso naranja o rojo: Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz y Huelva.

