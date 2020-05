Almeida ironiza con el voto de Echenique por vivir en el barrio de Salamanca y éste le pide que rectifique porque vive en Fuencarral

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha pedido una rectificación al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y solicita a las autoridades que "actúen" ante las protestas contra el Gobierno de los vecinos de las calle Núñez de Balboa, en el barrio madrileño de Salamanca.

Echenique advertía en una rueda de prensa a Almeida de que "no puede ser el alcalde de los ricos", sino que debe serlo de toda la población madrileña, y ha considerado que si se hubieran producido este tipo de protestas en un barrio popular ya estarían los participantes "identificados y multados". El portavoz considera que se trata de "manifestaciones de clases altas donde vemos a personas golpeando señales de tráfico con palos de golf", ha especificado.

Unas declaraciones que el alcalde de Madrid no ha tardado en responder, con cierta ironía: "Desconocía que Pablo Echenique me votara, porque como vive en el barrio de Salamanca, supongo que será de los ricos que me vote". "Agradezco la confianza que Pablo Echenique depositó en mí en las últimas elecciones municipales y espero no haberle defraudado", apuntó con sorna.

Almeida ha señalado además que las protestas "hay que hacerlas cumpliendo las normativas del estado de alarma, pero si se cumple la normativa, es una forma pacífica de protesta que inauguró Podemos contra su majestad el rey".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha pedido al alcalde que "rectifique públicamente", porque en realidad él vive en Fuencarral.