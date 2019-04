Alfonso Novo afirma que conocía las donaciones al partido pero no sabía nada de un supuesto blanqueo

CASO IMELSA

El exportavoz del PP en Valencia ha acudido a los juzgados para declarar en calidad de investigado por el caso Imelsa. A su llegada, ha confirmado a los medios que conocía las donaciones al partido por parte de concejales y asesores, pero añade que no tenía "ni idea" del supuesto blanqueo que se investiga. Sobre las declaraciones que han hecho algunos asesores que se negaron a aportar donaciones que supuestamente les devolverían en billetes de 500 euros, Novo ha asegurado que "eso he oído, pero no tengo ni idea".