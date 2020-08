Alfonso Guerra rechaza la "cacería" contra el rey Juan Carlos y carga contra los "populistas" que le atacan

Un total 75 ministros y ex altos cargos de PSOE, PP y UCD, junto a representantes de la Justicia o la Economía, han firmado un manifiesto de apoyo al rey Juan Carlos. El documento, de dos páginas, arranca criticando que no se respete la presunción de inocencia del emérito.

El ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, va más allá y ha rechazado con contundencia la "cacería" que, a su juicio, se está llevando a cabo contra Don Juan Carlos. "No se puede pasar a la historia en páginas de sucesos por mucha importancia que tenga el suceso, tiene que pasar a la historia de otra manera, no se puede tirar al estercolero de la historia", señalaba en una entrevista a la Cadena Ser.

En sus declaraciones ha cargado contra los "populistas y nacionalistas" porque considera que atacan a la monarquía para "atacar a la Constitución". Ha señalado aun así que los actos que han provocado su marcha de España son "reprobables" desde el punto de vista ético y de decoro, pero rechaza que se pase de ahí y se haga "una especie de cacería del monarca emérito y de la misma monarquía".

El manifiesto recalca su figura histórica y en él se asegura que "nunca se podrá borrar su labor en beneficio de la democracia". Recuerdan que la Monarquía parlamentaria y la Constitución de 1978 han traído a España una de sus etapas históricas más fructífera.