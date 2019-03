El alcalde de Los Yébenes se niega a declarar por difundir el vídeo erótico de Hormigos

El alcalde de Los Yébenes (Toledo), Pedro Acevedo (PP), se ha acogido a su derecho a no declarar en relación con la denuncia que le presentó la concejala Olvido Hormigos por la difusión de un vídeo erótico, ya que no ha cometido "ningún delito".

A la salida del juzgado de instrucción número 1 de Orgaz, el alcalde se ha limitado a decir que si no ha declarado ha sido "por respeto a la intimidad de Olvido Hormigos y de los vecinos de Los Yébenes".

El abogado del alcalde, Víctor Sánchez Beato, ha precisado a los periodistas que su cliente no está imputado de ningún delito y que en el caso no ha intervenido el ministerio fiscal. "La cuestión que se está dilucidando aquí es que una persona tiene derecho a grabarse en las actitudes que quiera y a difundirlo donde quiera. Lo defiendo y lo defenderé siempre, pero lo que no voy a defender es que luego se pretenda que se restituya una intimidad a la que ella ha renunciado", ha afirmado.

El abogado se ha apoyado en la doctrina del Constitucional y del Tribunal Supremo y ha argumentado que "en el momento en el que alguien se graba un vídeo y se lo envía a alguien renuncia a su derecho a la intimidad, pero luego no puede pedir que se le restituya (la intimidad) en los juzgados".

La abogada de Hormigos prevé que haya más imputados

"Lo cierto -ha añadido el letrado del alcalde- es que la señora Olvido ha hecho ese vídeo y lo ha mandado y si la persona que lo ha recibido no es un caballero, eso no lo sé", ha agregado. Acevedo había acudido esta mañana a los juzgados a declarar tras ser denunciado por la concejala socialista Olvido Hormigos, quien mantiene que el vídeo erótico que la edil se grabó así misma se difundió también desde el correo electrónico de la Alcaldía.

El alcalde llegó a los juzgados minutos antes de las doce del mediodía, entre aplausos y vítores de un grupo de vecinos, acompañado de su abogado, Víctor Sánchez Beato. Desde que el pasado día 5 de septiembre Olvido Hormigos presentó la denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Los Yébenes, el alcalde viene manteniendo que tiene la conciencia tranquila y que no ha contribuido a la difusión de un vídeo que estaba circulando en Internet desde hacía un mes.

La que sí ha declarado ha sido Olvido Hormigos , durante una hora, y se ha ratificado en su denuncia contra el alcalde por un presunto delito contra la intimidad. Tras prestar declaración, la concejala denunciante ha abandonado los juzgados en un coche Audi con las lunas tintadas acompañada de su marido y de un hermano, si bien ha rehusado hacer declaraciones a la prensa. Por su parte, la abogada de Hormigos, Blanca Biezma, se ha limitado a decir que la edil está "tranquila" porque "no ha hecho nada malo y confía en la justicia".

Además, la letrada ha vaticinado que habrá más imputados en este procedimiento, pues hasta ahora el único imputado judicialmente es un joven futbolista del club de fútbol de Los Yébenes, Carlos Sánchez, de 27 de años, acusado también por Olvido de haber difundido el vídeo íntimo que supuestamente ella le envío.