Un alcalde de la CUP pide disculpas por abusar sexualmente 3 veces de una mujer y reírse de ella

Eudald Calvo, alcalde de Argentona (Barcelona), que se presentó a las elecciones con la candidatura Unitat-Argentona per la República y era militante de la CUP, ha pedido disculpas por haber abusado sexualmente hasta tres veces de una joven que era entonces amiga de su pareja sentimental. La mujer lo había denunciado en Twitter a través de una cuenta anónima.

Era en este momento cuando el alcalde aseguraba posteriormente, en la misma red social, que "son unas disculpas sinceras y honestas". "Ahora me toca reflexionar mucho y trabajar para cambiar", asegura.

El primer edil, que ocupa el cargo desde 2015, ha defendido que se debe erradicar el machismo de la sociedad y que él no ha sido consecuente: "Pero quiero cambiar a mejor. Me sabe mal el perjuicio que haya podido causar".

Así lo ha señalado después de que la víctima explicara desde la cuenta 'Sabesquiensoy' (sin detallar cuándo sucedieron las agresiones) que Calvo la manoseó y le tocó los pechos en varias ocasiones, tras lo cual, en lugar de disculparse, se rió de ella y volvió a hacerlo. De acuerdo con el relato, la primera agresión se produjo en una manifestación, en la que el alcalde le pegó un adhesivo en los pechos y se los "apretó" sin pedir permiso.

La segunda agresión sucedía en fin de año, cuando el político se acercó a la víctima y la metió la mano por debajo de la camiseta y del sujetador. Y el tercer asedio se produjo en una piscina donde Calvo intentó sin éxito deshacerle el nudo del bikini. Pasado un tiempo y de acuerdo con el relato, la víctima confesó al alcalde cómo le habían hecho sentir sus actos, a lo que éste respondió "riéndose" de ella.

Asimismo, la diputada de la CUP en el Parlament, Natàlia Sànchez, ha explicado a los medios durante una rueda de prensa en la Cámara catalana, que tuvieron conocimiento de estos hechos cuando llegaron a su comisión feminista. Exigieron entonces a Calvo asumir las responsabilidades contempladas en el protocolo de abordaje de las agresiones machistas, pero el alcalde no lo hizo, por lo que fue expulsado de la militancia de la CUP hace unos meses, ha asegurado Sànchez.

Ha recordado que no se presentó a la Alcaldía por la CUP: lo hizo por el acuerdo municipal Unitat-Argentona per la República, que incluye a la CUP, a ERC y a Argentona en Comú, aunque la diputada ha sostenido que lo importante no son las siglas con las que se presentó en los comicios. "La CUP no es un espacio que quede al margen de la estructura patriarcal, reconocemos que dentro de nuestros espacios de militancia política hay patriarcado y violencia patriarcal, una realidad dura que afrontan sin darle la espalda", ha agregado la diputada.