El alcalde de Cartagena: "Yo dirijo y usted de momento se calla"

HA INSULTADO A LOS CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN

El Partido Popular de Cartagena ha difundido un vídeo donde muestra los insultos que, durante los plenos, el alcalde de esta localidad, José López, dedica a los portavoces de la oposición. En el vídeo se pueden escuchar intervenciones como "No me contesta porque no le doy la palabra" o "Es culpa de su falta de comprensión lectora".