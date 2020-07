Alberto Núñez Feijóo: "Me parece una desproporción decir que no se puede ir a votar cuando se puede ir a tomar un café"

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento para que la población acuda a las urnas este domingo 12 de julio y vote en las elecciones gallegas 2020. "Nadie puede prohibir un derecho fundamental como es el derecho a voto", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, Feijóo considera que "si no se cierran los bares no es razonable que se cierren los colegios electorales". "Galicia es un lugar seguro y no me ha temblado la mano al tomar esa decisión", ha indicado, haciendo referencia a que tomará las decisiones que sean para controlar los rebrotes de coronavirus.

El candidato a la reelección como presidente de la Xunta ha explicado que el departamento de Salud gallego está "insistiendo en buscar contactos y hacer tests masivo". "Parece que hay dos o tres ayuntamientos donde se concentran la mayor parte de los positivos, por lo que iremos viendo en los siguientes días si disminuimos el perímetro de ayuntamientos afectados y liberamos a los que no tienen riesgo sanitario", ha anunciado.

"Lo primero no es la política sino la salud pública de la gente", ha insistido Feijóo, pero considera una "desproporción decir que no se puede ir a votar cuando se puede ir a tomar un café".

Feijóo habla sobre Cayetana Álvarez de Toledo

Al ser preguntado por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se le ha escapado la risa a Feijóo y ha dicho: "Yo no sé que pasa con este asunto". "Lo he dicho 20 veces, es una portavoz con la que me siento muy cómodo y muy representado", ha señalado.

Ha explicado que Álvarez de Toledo no ha asistido a ningún mitin en Galicia porque "esto es una campaña gallega y los gallegos van a decidir el presidente de Galicia". "Lo lógico es que el candidato a la presidencia de la cara y los cabezas de lista de cada provincia también la den", ha apuntado.

¿Cómo se ve dentro de otros cuatro años?

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que su "capital político" son las "tres mayorías que me han dado los gallegos", a los que les ha pedido "una cuarta mayoría" en las elecciones de este domingo. "Estamos haciendo una campaña con mascarilla y estamos más preocupados de los hospitales y de los centros de salud que de otra cosa, por eso yo creo que es bueno que los gallegos voten experiencia, gestión y confianza", ha indicado.

En cuanto a sus planes de futuro, Feijóo ha señalado que, si el domingo logra una mayoría, quiere "seguir siendo el presiente de Galicia" para seguir haciendo "una política autonómica con principios y transparente".