Alberto Núñez Feijóo cancela toda su agenda por el apagón eléctrico en España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido este lunes toda su agenda por el apagón eléctrico que durante horas ha afectado a España, Portugal Francia, Andorra, Alemania e Italia. Entre los actos cancelados por el presidente de los populares se encuentra su participación en el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. Feijóo ha intensificado los contactos con alcaldes y portavoces para informarse del nivel de afectación del apagón, mientras que se encuentra en contacto con la sede central del partido en Madrid.

Feijóo se encuentra en Valencia desde el mediodía adonde se había trasladado para acudir al congreso del PP europeo. Fuentes del PP detallan que sigue la evolución de la crisis en contacto con su equipo, los presidentes autonómicos del PP y sus compañeros del Partido Popular Europeo. El PP ha contactado con Moncloa para trasladar la voluntad de Feijóo de hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de recibir información del estado actual del apagón.

El líder del primer partido de la oposición ha cancelado el encuentro con participantes en esta cita de los 'populares' europeos y la cena con parlamentarios de todos los Estados miembros del mismo que ya estaban en la capital valenciana.

"Seguimos a la espera, desde la comprensión de que el momento no es sencillo para nadie. Tampoco para los responsables de dirigir la respuesta a la emergencia", han explicado fuentes populares.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se quejó este lunes, antes de la comparecencia de Pedro Sánchez, de que el Gobierno no estaba facilitando una "información detallada" sobre el apagón. Feijóo destacó que seis horas después del apagón "la preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando". El presidente del PP aseguró que no consideraba "razonable" que en España horas después del apagón "no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido" y "cuándo vamos a volver a tener luz y qué va a pasar".

Alberto Núñez Feijóo detalló que se intentó poner en contacto con el Gobierno "desde la una y pico de la tarde cuando hemos tenido constancia de que este apagón no era una cuestión puntual, y necesitamos saber". Según el jefe de la oposición, "Red Eléctrica tiene que informar al país de qué es lo que está ocurriendo" sin generar tensión social. Concluyó que "el Gobierno tiene que ser responsable de que esta ausencia de información sin precedentes en una caída de la electricidad generalizada en nuestro país" y hace falta "tener información puntual".

Todas las CCAA comienzan a recuperar el suministro eléctrico

Pasadas las 19:00 horas, Red Eléctrica ha informado de que algunas zonas de la Comunidad de Madrid han comenzado a recuperar el suministro eléctrico, siendo una de las últimas CCAA en recuperar la electricidad. Humanes, Parla y Torrejón de Velasco, así como algunas zonas de Boadilla, Pozuelo y Las Rozas, han sido de las primeras áreas de Madrid en volver a contar con suministro.

"A las zonas donde ya se ha comenzado a reponer el suministro se suman otras en Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla - La Mancha. El sistema eléctrico cuenta ya con 3.943 MW", informaba Red Eléctrica a las 18:56 horas de este lunes.

Pedro Sánchez no descarta "ninguna hipótesis" sobre la causa del apagón eléctrico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado su primera comparecencia pública sobre las seis de la tarde y ha asegurado que no descarta "ninguna hipótesis" sobre la causa del apagón eléctrico que ha afectado a España y Portugal desde las 12:32 horas y ha subrayado que lo más importante es "devolver la electricidad a nuestros hogares".

Pedro Sánchez ha destacado que "no hay problemas de seguridad" ni de suministro en los hospitales, aunque ha pedido a los ciudadanos que hagan un uso responsable del teléfono móvil. Además, el presidente del Gobierno ha confirmado que Madrid, Andalucía y Extremadura han solicitado ayuda formar del ejecutivo central al activar el nivel tres de emergencia de Protección Civil.

