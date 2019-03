Albert Rivera: "Podemos es un partido nuevo con ideas viejas"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado la réplica al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y ha defendido que Ciudadanos es "el cambio sensato" frente al "fracaso de la intervención pública" que propone Podemos.



"Un cambio sensato significa cambiar todo lo que no funciona: el sistema de partidos, la ley electoral, un pacto por la educación, reformar la administración pública, despolitizar la justica y los medios... Hay que cambiar todo lo que la partidocracia se ha cargado en estos últimos años, pero mantener una sociedad de bienestar, una economía de mercado, Europa, el Euro, la Constitución. Eso es un cambio sensato. Estar dentro de las reglas de juego, pero modificar las que se han pervertido por un sistema de partidos obsoleto. Otros proponen salir del euro, no respetar la Constitución...", ha explicado Rivera.



Rivera: "A partir de mayo nadie va a tener mayoría absoluta"

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha explicado que los pactos serán necesarios en España a partir de las elecciones de mayo y que no entiende por qué no va a poder pactar con PP, PSOE o Podemos en busca de acuerdos.



"A partir de mayo nadie va a tener mayoría absoluta. El papel que pude jugar Ciudadanos es el de traer el diálogo y el acuerdo. ¿Por qué no podemos hablar de política con el PP, el PSOE o Podemos? Habrá que ponerse de acuerdo en los temas, sino ¿para que hemos venido?", ha indicado Rivera.

Rivera: "Al PP lo que le ha pasado es que ha perdido parte de su electorado"

Rivera también ha valorado el cambio de estrategia del PP respecto a su formación y ha criticado la falta de autocrítica de la formación popular. Además ha calificado de "más propias de una película de Torrente" las declaraciones del delegado del Gobierno sobre su persona y y Ciudadanos.



El líder de ciudadanos ha ironizado al ser preguntado por las afirmaciones sobre el PP acerca de la falta de ideología de su formación.



"Tampoco sé que ideología tiene el PP. Rajoy dice que va a bajar los impuestos y luego los sube. Tampoco sé lo que piensan Montoro y De Guindos que hacen cosas distintas a su programa electoral. Al PP lo que le ha pasado es que ha perdido parte de su electorado. Y la pregunta que debe hacerse es qué están haciendo mal. Están encantados de haberse conocido", ha indicado Rivera.

Rivera: "El PSOE no se atreve a echar a Griñán y Chávez porque son sus jefes"

El líder de Ciudadanos ha tachado a Susana Díaz y a Pedro Sánchez de "no cumplir lo que dijeron" y mantener a Chávez y Griñán en sus escaños pese a estar imputados.



"La lucha contra la corrupción debe ser una bandera en España. Susana Díaz y Pedro Sánchez no han cumplido lo que dijeron, que un imputado por corrupción estuviera sentado en un escaño. Lo que no dijeron es que salvo Griñán y Chávez que eran sus jefes. No se atreven a expulsar a los expresidentes de la Junta de Andalucía porque son sus jefes. El aforamiento en el Siglo XXI no tiene sentido. Los que estamos en un cargo público debemos ser juzgados igual que el resto de españoles", ha afirmado Albert Rivera.

Por último, Albert Rivera ha reconocido que se plantea ser candidato de Ciudadanos a las elecciones generales aunque ha explicado que todavía es pronto para confirmarlo de forma rotunda.



"Después de mayo decidiré. Sabremos si la implantación de Ciudadanos se cumple. Y si se convocan elecciones en Cataluña. Lo haremos con primarias como siempre. Cuando le digo que tengo una duda es que me lo planteo. No lo sé. Tengo que tomar esa decisión con mi equipo. Espero que en mayo consigamos igual o mejores resultados que nos dan algunos sondeos. Vamos a salir a ganar el partido.", concluyó Albert Rivera.