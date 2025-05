Albares propone un embargo de armas a Israel y sanciones a Netanyahu para detener la guerra en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manual Albares, ha defendido que la Unión Europea (UE) debe ir un paso más allá y no solo suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, sino adoptar sanciones individuales contra quienes obstaculizan la solución de dos Estados. Para el ministro no hay que descartar a nadie, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como imponer un embargo de armas.

Albares ha vuelto a condenar la ofensiva militar israelí sobre Gaza y a reivindicar que la solución de dos Estados es la única salida para la paz y la seguridad en Oriente Próximo. "Si la guerra no para, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel (...) tiene que ser suspendido inmediatamente" conforme al Artículo 2 relativo al respeto de los Derechos Humanos.

Asimismo, ha añadido que "tenemos que poner en marcha un embargo de armas" ya que, a su juicio, "no puede haber venta de armamento a Israel" puesto que "Oriente Medio lo último que necesita en estos momentos son armas". Por último, ha añadido que "tenemos que revisar la lista nacional de sancionados individuales que tenemos cada uno de nosotros y también la Unión Europea para estar seguros que no permitimos que aquellos que no quieren la solución de dos Estados, que todos sabemos que es la solución definitiva para conseguir paz y estabilidad para Oriente Medio, puedan triunfar".

Sobre las sanciones, ha recordado que España ya ha impuesto sanciones a 13 colonos israelíes. Albares ha dejado claro que no descarta ninguna opción en cuanto a que puedan extenderse a responsables políticos, tras ser preguntado sobre si Netanyahu podría verse afectado.

"No descartamos ninguna", ha dicho el ministro. En esta línea ha subrayado que lo que se busca es que la lista de sanciones individuales "vaya incluyendo a todos aquellos que no creen en la solución de dos Estados y además la imposibilitan con sus actos".

España reúne al Grupo Madrid

Albares reunió al Grupo Madrid, que integran los países europeos y árabes que promueven la solución de dos Estados como vía para superar el conflicto en Oriente Medio. España impulsa el diálogo "para poner fin a la catástrofe humanitaria" en la franja y avanzar hacia la solución política del conflicto con dos Estados, Israel y Palestina, que puedan vivir uno junto a otro en paz y en seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com