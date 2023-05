Xavier García Albiol logra la mayoría absoluta para el PP en las elecciones municipales en Badalona

Triunfo histórico del PP en Badalona. Xabier García Albiol ha barrido en estas elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, con un resultado mucho mejor del esperado.

Los populares suben 7 escaños hasta los 18, lo que supone 4 más de los que necesitaba para poder gobernar en solitario. Se trata de una victoria aplastante, en la que la segunda fuerza más votada es el PSC con 4 escaños, 2 menos que en 2019. Por su parte ERC se lleva un duro golpe y pasa de 7 a 2 escaños.

Tras conocer este buen resultado, Xavier García Albiol ha agradecido a todos los vecinos de la ciudad su apoyo: "Mi proyecto borra fronteras ideológicas. Vecinos que no simpatizan con mi partido, pero me dan la confianza. Mi proyecto no les va a defraudar. Mi prioridad es Badalona, mis jefes solo son los vecinos de Badalona".

Comprueba aquí todos los resultados de las elecciones municipales en Badalona:

28M Elecciones 28M ESCRUTINIO: 100% Actualizado a las: 23:05 Municipales

Barcelona

Badalona DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 18 55,73 50.185 PSC-CP 4 14,62 13.167 ERC - AM 2 7,61 6.855 BCOMÚP - C 2 6,96 6.270 GBEC-MCAT 1 6,08 5.476 CM 0 4,79 4.314 VOX 0 1,35 1.223 VALENTS 0 0,57 521 BDN+ - ARA PL 0 0,47 428 CS 0 0,29 265 FNC 0 0,19 178 Resumen del escrutinio: Participación 58,05% Votos contabilizados: 90.805 100% Abstenciones: 65.618 41,94% Votos en blanco: 1.153 1,28% Votos nulos: 770 0,84%

Este resultado es especialmente llamativo en una comunidad autónoma, Cataluña, en la que tradicionalmente el PP no suele obtener buenos resultados. En Barcelona está todo muy dividido después de que el candidato Xavier Trias lograra 11 escaños. solo uno más que Jaume Collboni, del PSC.