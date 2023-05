Blanca San Segundo: de ser la primera graduada con Síndrome de Down a presentarse de nuevo a las elecciones de Godella

No es la primera vez que Blanca San Segundo aparece en las listas electorales de un partido político para las elecciones de su ciudad, Godella, en Valencia. Ya lo hizo en 2015 con Ciudadanos, aunque ahora aparece en las listas del Partido Popular para el 28 de mayo.

Y es que esta valenciana se convirtió en junio de 2019 en ser la primera persona en graduarse en la Universidad y ahora quiere "luchar desde dentro" de la política "para defender sus derechos y que se las respete como personas".

San Segundo aparece cómo la número 11 en las listas del PP para la alcaldía de Godella. Asegura estar "cualificada" para estar en la candidatura electoral y cree que quién la "subestima" es porque "no la respeta". "No cree en mi porque no me conoce, porque yo creo que soy muy valiosa y estoy cualificada para estar en esta candidatura", recoge 'Europa Press'.

Las políticas de discapacidad, punto clave en el programa electoral

La candidata 'popular' a las elecciones municipales de la localidad valenciana asegura que las políticas sobre discapacidad suponen un aspecto clave dentro del programa electoral en el que participa. Por ejemplo, entre las medidas se incluye la educación inclusiva para todos los niños, también la inclusión en el deporte y en el ocio, o favorecer que las empresas contraten a trabajadores con Síndrome de Down.

También señala la necesidad de que haya más personas de este colectivo en los partidos políticos porque desde dentro se puede hacer propuestas "cambiar las leyes y luchar por los derechos" de las personas con Síndrome de Down.

"Soy muy capaz y me lo he currado para estar aquí"

"Todo esto se consigue a base de constancia y esfuerzo y yo estoy preparada para estar en esta candidatura", ha señalado, recoge 'Europa Press'. Blanca San Segundo cuenta que todo lo que ha conseguido hasta ahora ha sido a base de "constancia y esfuerzo": "Siempre he trabajado duro para que la sociedad crea y acepte que soy muy capaz y me lo he currado para estar aquí".