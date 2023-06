La estrategia del PSOE para reunir los votos de toda la izquierda: sin Podemos y apelando al "voto útil"

El PSOE centra sus esfuerzos en "concentrar" el voto útil de cara a las elecciones generales del 23 de julio y tras los malos resultados obtenidos el 28M. Así lo ha remarcado este jueves la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

"En esta campaña, lo que voy a hacer como socialista orgullosa es hacer una llamada al socialismo transversal, a aquellos que no sienten los colores como nosotros, pero valoran lo que hemos hecho. El PSOE es el único partido que está ofreciendo un modelo de país. Al otro lado no escucho nada", ha afirmado.

En este sentido, Rodríguez ha cerrado filas en torno a la gestión de Pedro Sánchez durante toda la legislatura, y ha dejado claro que pese a estar "estudiando" las causas del batacazo, "quizá" ahora tengan que "enfocar mejor" su estrategia. "Lo que no se ha tenido en cuenta es la magnífica gestión. Impecable", ha reivindicado.

El PP habla de "derogar el sanchismo", un término que siguen sin entender en Ferraz. "¿Qué significa derogar? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Con los derechos de los trabajadores?", ha preguntado Rodríguez.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que PP y Vox significan lo mismo y que ambas formaciones "hablarán de pucherazo" con el único objetivo de truncar la carrera electoral de los socialistas. "En España, podemos pararlos, por nuestros hijos y por nuestras hijas. Por todos ellos, el PSOE debe parar esta corriente reaccionaria. Si nos movilizamos, en España no va a suceder. Vamos a ganar las elecciones del próximo 23 de julio", ha dicho.

Choque entre los socios con la mirada puesta en el 23J

Mientras el PSOE trata de apuntalar su estrategia, en Podemos acusan una falta de "valentía" en el ala socialista del Ejecutivo. "Si el conjunto de bloque progresista hubiera tenido más valentía a la hora de ampliar derechos seguramente no habríamos llegado a este punto", ha comentado el portavoz de los morados, Pablo Echenique, sobre los resultados del 28M.

En este sentido, ha subrayado que las medidas del Gobierno de coalición "no solucionan los problemas". "PSOE y Podemos tienen intereses distintos y programas distintos, eso no se puede evitar. Lo que se puede evitar es no tomar medidas que no solucionan los problemas estructurales, tomar medidas que se quedan cortas", ha remarcado.

El mensaje ha sido idéntico al que ha mandado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha asegurado que si el PSOE hubiera liderado "un bloque progresista con valentía y a la altura de las expectativas de la ciudadanía" la "ola reaccionaria" del 28M se "habría frenado con más eficacia"

Estas palabras no han sentado nada bien a la exvicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, que ha afeado que los morados "sólo pintan algo si critican al PSOE o se arrancan la piel a tiras entre ellos. Así les va".