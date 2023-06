Sumar sigue sin sumar a Irene Montero a cuatro días del cierre de listas

El Portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha pronunciado sobre el veto a Irene Montero. En este sentido, ha asegurado que "ha sido muy complejo llegar a un acuerdo" entre ambas formaciones. "Es el más amplio de las izquierdas en democracia. Cuando uno negocia, el grueso de lo que tiene que negociar es amplio, y tenemos un gran acuerdo firmado por todo el mundo", añade.

Asimismo, en su intervención ha comparado a Irene Montero con Alberto Garzón, quien recientemente anunció su retirada de la política. "Es legítimo el debate de gente que diga que le hubiera gustado ver a Irene Montero en la lista o a Alberto Garzón. Para hacer un acuerdo de este tipo tiene que haber generosidad y renuncias. Imagínese si estuviéramos hoy hablando de no haber tenido este acuerdo. Lo hay gracias a la generosidad de todo el mundo", destaca.

Por otro lado, 30 asociaciones LGTBI presionan a Yolanda Díaz para que levante el veto a Irene Montero y señalan que su presencia es "imprescindible". "Irene Montero es un símbolo para el movimiento LGTBIQ+, un símbolo para el feminismo y un símbolo en la lucha por el avance y reconocimiento de Derechos Humanos en nuestro país y fuera de él. No nos podemos permitir, prescindir de su figura ante el constatado avance del fascismo, renunciar a ella, es entregar una victoria a quienes están en contra de nuestros derechos y libertades", expresan.

Hace una semana, in extremis y tras una consulta a su militancia, la Secretaría General de Podemos, Ione Belarra, anunció el acuerdo de los morados con la formación política de Yolanda Díaz, Sumar, para presentarse unidos en las próximas elecciones generales del 23 de Julio. Pero lo que parecía una tregua entre ambos partidos, en ese misma rueda de prensa comenzó a tener grietas. Belarra comunicaba el acuerdo pero se mostraba disconforme con el veto a Irene Montero en las listas de Sumar.

"Me dirijo a ti de nuevo para trasladarte que el Consejo de Coordinación de Podemos ha decidido informar al equipo negociador de Sumar que Podemos no acepta el veto a nuestra compañera Irene Montero para participar en el equipo que concurrirá a las próximas elecciones generales del 23 de julio", pronunciaba la Secretaría General de Podemos y pedía a la formación de Yolanda Díaz que recapacitase. A cuatro días de presentar las listas de candidatos, por el momento, Irene Montero no estaría incluida en ellas.