El PP intenta que sus diferencias con Vox no protagonicen la campaña electoral

El Partido Popular (PP) arrasó en las elecciones municipales y autonómicas del 28M, aunque su victoria parece que no está teniendo todos los efectos positivos esperados. Su relación contradictoria con Vox -forma un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana y rompe el pacto con esa misma formación en Extremadura- parece dar lugar a confusión.

"Esto no es un zoco... nos negamos a que nos contamine Sánchez y nos contamine Vox", decía en un acto de campaña de los 'populares' en un playa creada en Madrid. Ha animado a los ciudadanos a votar en las elecciones generales del 23 de julio aunque estén de vacaciones con el objetivo de convertir la época estival en un 'verano azul'.

Estas declaraciones de Sémper han sido reforzadas por otro alto cargo del PP, Elías Bendodo, a quien también se ha interrogado sobre este asunto porque su relación con Vox persigue estos días a los dirigentes del Partido Popular: "El Partido Popular es un partido transversal. Ahora bien, hablar con todos, no significa, tragar con todo", dice.

Los populares preferirían hablar del gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de verse obligados a responder preguntas sobre la gestión de su relación con Vox. No es esta la campaña electoral que había diseñado el PP. Y en Vox han optado hoy por dejar que la presión recaiga sobre la otra parte.

Vox se muestra 'huidizo' para que el problema recaiga en el PP. Y, con este panorama, el PSOE consigue que pasen los días de la campaña sin que apenas se hable de la gestión del gobierno, y sí de las dificultades del PP para explicar su relación con Vox.

El PSOE aprovecha el 'no pacto' de PP y Vox

La ministra ´de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la situación es un "espectáculo político" debido a la falta de criterio "por la debilidad del señor Feijóo, que parece que da trato distinto a la población de cada uno de los criterios", explicaba en una entrevista en RNE.

"Muestra una enorme debilidad y además no aporta criterio que permita capacitarlo como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez", añade. Parece que el debate no va a acabar, o, al menos, no de momento.