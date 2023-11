Roberto Brasero avisa de la llegada del frío: "Las temperaturas este viernes van a ser un poco más bajas"

La borrasca 'Frederico' ha sido vista y no vista. Rauda ha recorrido el Golfo de Vizcaya camino a las costas de Francia donde sí la van a sufrir. Aquí ya no tenemos avisos por oleaje en el norte y mañana no tendremos ni lluvias. Eso es noticia para Galicia donde, como contábamos ayer llevan más de un mes seguido viendo llover. Mañana ya no, ni el fin de semana tampoco. Seguirán las nieblas eso sí. Y las temperaturas este viernes van a ser un poco más bajas pero volverán a subir durante el fin de semana. La que viene nos espera ya un frío más acorde con estas fechas.

Sol y nieblas

Viene el viernes con pocas ganas de dejarnos agua. Si acaso algunos chubascos en Cataluña y en el norte de Baleares. Pero en el resto del norte peninsular ya no lloverá, y eso incluye Vigo donde ha estado lloviendo 33 días seguidos y en un mes han recogido casi 1000 l/m2: 997 l/m2 desde el pasado estado 15 de octubre.

Mañana ya no debería llover en Galicia ni en las comunidades del Cantábrico donde el sol se irá abriendo paso. En otras muchas zonas de la península tendremos de nuevo un día gris por la presencia de esas nieblas o nubes bajas que volverán a ser muy frecuentes este viernes en zonas de interior y sobre todo en Extremadura y La Mancha donde pueden ser más densas y persistentes. Y brumas también en las costas de Murcia y Almería.

Mañana bajan las temperaturas...

Este viernes vamos a tener un amanecer más fresco en la mayor parte del país, y sobre todo en la mitad norte peninsular que es donde se notará más el descenso de las mínimas. Por la tarde también bajarán las máximas de Canarias, el norte de Baleares y buena parte de la mitad nordeste peninsular, sobre todo en el nordeste de Cataluña. En general seguirán altas para la fecha con heladas solo en los Pirineos y débiles.

... pero van a seguir altas

Y más altas serán de nuevo las temperaturas del fin de semana. Elevadas porque hay que tener en cuenta que estamos ya en la segunda quincena de noviembre y porque aún vamos a llegar a valores como los 19º en Lugo; 20º en Segovia o 24º en Bilbao. El sábado subirán sobre todo en la mitad norte y valle del Ebro (en las zonas fuera de la niebla) porque en el sur de Andalucía y Murcia bajarán un poco y nos quedaremos aún en 25º en Córdoba, Sevilla o Murcia capital.

Y el domingo bajan en el Cantábrico, donde se cubrirá de nuevo con alguna llovizna, y seguirán elevadas en el resto de España: otoño primaveral.

A partir del martes, adiós calor

Otra cosa será la semana que viene. El lunes mismo las temperaturas descenderán significativamente en la Península y Baleares, con la excepción de los litorales sur y sureste, donde por el contrario se esperan ascensos, según el avance de AEMET.

Y el martes las temperaturas continuarán en descenso generalizado en todo el país, que podrá ser notable en el interior de la mitad oriental peninsular, y además con nevadas en las montañas del norte, lluvias que en el norte pueden ser abundantes y el frío viento de componente norte que nos dejará un aspecto muy distinto del tiempo que tenemos ahora, ya más propio de estas fechas de noviembre.