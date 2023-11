Roberto Brasero avanza que llega el frío invernal: "Una bajada de 10º en 2 días es de las que se nota"

Lloverá mañana, pero no mucho, y hará frío, pero no tanto como el que nos pueda parecer con esos cielos nublados que veremos en gran parte de España… y sobre todo no tanto como el frío que tendremos durante el fin de semana.

Más nubes, menos frío

Hoy está lloviendo en otras zonas distintas a Galicia, donde lo lleva haciendo de manera casi continua en el último mes y medio. Hoy han caído algunas gotas también por Castilla y León, Ciudad Real o Badajoz, además de en Asturias, Cantabria y País Vasco donde sí han sido más abundantes.

Mañana tendremos cielos grises en la mayor parte de la península salvo en el sureste donde predominará el sol y en el sur de Canarias donde también estará poco nuboso. Caerán algunas lluvias de esas nubes en el norte y oeste peninsular, así como al entorno del alto Ebro y Pirineos, donde serán en forma de nieve. Serán débiles en general salo las de Galicia donde por la tarde se animarán las precipitaciones y también el viento.

Soplará mañana con rachas fuertes en el Cantábrico y norte de Galicia, y muy fuertes en zonas de montaña del extremo norte peninsular. Soplará el viento de sur y luego rolará a componente oeste.

La temperaturas de este miércoles van a ser como las de hoy o incluso más altas en el Cantábrico donde podríamos llegar a los 20º por la tarde en Santander o San Sebastián, tan alta como en Badajoz o Almería; 22º tendremos en Ceuta, Alicante y Sevilla y 25º se esperan en Valencia capital. Todo ello con un amanecer sin heladas, como el de hoy, salvo en el área pirenaica. Sin embargo, a partir del viernes y durante el fin de semana será mucho más fácil ver temperaturas bajo cero en más zonas de España

Fin de semana gélido

Este miércoles aún tendremos un amanecer relativamente templado en muchas zonas, con algunos grados más que hoy incluso. El jueves ya bajarán algo con la llegada de lluvias que van a ser generalizadas e incluso abundantes en algunas zonas. Pero será sobre todo a partir del viernes cuando bajen las temperaturas de manera generalizada y el sábado se desploman las mínimas al tener ya los cielos despejados y el aire frío que entrará detrás del frente.

Eso significa que las mañanas del fin de semana van a ser muy frías y con heladas de nuevo en las montañas pero también en amplias zonas de la meseta Norte, este de la meseta Sur y las depresiones del nordeste.

10º menos en 2 días

A estas alturas del año una bajada de diez grados en dos días es de las que se nota y más aún si ese descenso se produce en las temperaturas mínimas, es decir, en las de madrugada. Eso es lo que nos espera por ejemplo en Burgos, donde mañana miércoles amaneceremos con 9º de mínima y el viernes podríamos tener -1º a la misma hora. Una diferencia similar es la que encontraríamos en Guadalajara con 9º mañana y 0º el viernes.

Y en otras capitales como León esa diferencia de diez grados se producirá con el sábado, con una bajada desde los 8º de mañana los 2º del jueves, 0º es la mínima prevista para el viernes y -2º la del sábado. Y es, como explicábamos ayer este viernes 1 de diciembre comienza el inverno climatológico y el tiempo desde luego en cuanto a las temperaturas ya va a ser muy invernal.