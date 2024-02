Roberto Brasero adelanta cuándo vuelve el invierno "incluso con nevadas"

“Al invierno no se lo come el lobo” dice el dicho popular que tantas veces he oído mencionar cuando el frío invernal daba una tregua en mitad de febrero y algún mayor con su experiencia te advertía que no, que eso era pasajero, y que aún quedaba invierno por llegar.

Sucede que este invierno llevamos de tregua desde enero, y en estos últimos días vuelve a parecerse el tiempo al de la primavera. Y mañana más. Pero el jueves llegan cambios y a partir del viernes podríamos tener de nuevo invierno de verdad.

Ya no será el martes de carnaval pero va a ser este un martes primaveral. Amaneceremos con más frío que hoy, eso sí, con nuevas heladas repartidas por la meseta Norte, páramos de Guadalajara y montaña del centro y norte Peninsular. También se repetirán las habituales nieblas del anticiclón de invierno, algo más densas y persistentes mañana en la provincia de Luego, y el viento con rachas fuertes en el Ampurdán, norte de Baleares y el Estrecho.

De Canarias se marcha ya la calima. Pero sobre todo será un martes soleado y hasta cálido por la tarde, con temperaturas máximas que seguirán siendo elevadas para la fecha: en Burgos 17º, Bilbao 18º, Ciudad Real 19º, Albacete 20º, Pontevedra 21º, Cádiz22º, Sevilla 23º, y hasta 28º podrían llegar en Murcia capital. Eso es lo que cambiará a partir del jueves, el frío ya no será solo por la noche o de madrugada, también las tardes volverán a tener las temperaturas que corresponde para la fecha, es decir, bastante más frías que las de hoy

Vuelve el invierno

Se espera que a partir del jueves por la noche penetre en la península una masa de aire polar que hará bajar las temperaturas de forma notable ya en la madrugad del viernes y también el viernes por la tarde, con 7 y hasta 10 grados menos que hoy en zonas s del norte y centro peninsular. Eso significa que habrá capitales con máximas de un solo dígito, como Ávila con 6º o León con 7º, típicos valores del invierno.

En la mitad sur también bajarán pero no tanto, en Córdoba la máxima prevista es de 15º y en Málaga 18º; Valencia y Palma podrían llegar hasta 19º y en Canarias no se espera que bajen. Pero además del frío durante el día otra característica de este cambio de tiempo será la presencia de un flujo de vientos fuerte y constante que acrecentará la sensación de frío, y de algunas lluvias y nevadas que ya pueden empezar el jueves por el noroeste peninsular.

Esas precipitaciones se extenderían de oeste a este durante el viernes afectando sobre todo a la mitad norte, con lluvias que pueden ser abundantes en el litoral cantábrico y nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, sin descartarlas en otras zonas de Aragón y de Cataluña e incluso la meseta Sur y centro peninsular de forma débil y dispersa.

La previsión de AEMET sitúa la cota de nieve en 700/900 m en gran parte de la mitad norte, 1000/1200 m en el este de Andalucía y zonas limítrofes. Las nevadas son probables en las montañas de la Península, sin descartar que se acumulen cantidades significativas en zonas del noroeste de Castilla y León, este de Galicia y oeste de Asturias.