La previsión del tiempo de Roberto Brasero para esta semana: "Mañana suben las temperaturas... pero no durará mucho"

Transitoria subida de temperaturas

Este miércoles rompemos la tónica que venimos arrastrando y que es la habitual en el invierno: días cada vez más fríos y heladas generalizadas. Mañana sin embargo las heladas desparecen del mapa casi al completo: a primera hora solo se esperan temperaturas bajo cero en las montañas del noreste y puntos aislados del centro. Y no solo va a hacer menos frío a primeras horas, sino también luego por la tarde: este miércoles suben las temperaturas en toda la península y Baleares y sobre todo en zonas del valle del Ebro y el área mediterránea. En Murcia podrán rozar los 25° a la sombra, Alicante 21º y hasta los 20º podríamos llegar en Málaga, Valencia o Melilla pero también mañana en Bilbao San Sebastián o Santander.

Viento sur y fuerte

Esos 20º de mañana en el Cantábrico oriental responden a la llegada del viento sur que en esa zona de España puede elevar las temperaturas de golpe y eso podría ocurrir este miércoles, a cambio eso sí de que algunas rachas de viento sean fuertes. También podrá soplar con fuerza el viento mañana en Galicia donde además comienza a llegar un frente que nos dejará lluvias en el noroeste, unas lluvias que pueden ser fuertes y persistentes en el oeste de la comunidad gallega. El jueves ese frente irá avanzando hacia el este e irá cubriendo los cielos y dejando lluvias en más zonas y nevadas en las montañas.

Lluvias para el jueves, más frío para el viernes

En principio el frente no llegaría hasta el extremo oriental de la península ni Baleares donde incluso pueden subir más las temperaturas ese día (23º en Almería, 25º en Alicante, 26º en Murcia) pero ya en el resto irán bajando un poco, aunque la bajada se notará más el viernes. De momento para el jueves habría que pensar en sacar el paraguas y el chubasquero aunque las lluvias en principio serán débiles y durarán poco salvo en Galicia, comunidades del Cantábrico y el Pirineo occidental donde serán más abundantes las precipitaciones. Y no solo hablamos de lluvia porque la cota de nieve empezará en 2000 metros pero en enseguida bajará hasta el entorno de 1000/1200 m y en los Pirineos incluso bajará hasta 700/900 m, “pudiendo darse acumulados significativos en cotas altas de la Cantábrica y Pirineo” dice AEMET en su previsión. El viernes ya habrá pasado el frente y lo que notaremos es el aire frío que viene empujando detrás: Las heladas de nuevo ganarán extensión e intensidad, afectando a amplias zonas de la mitad norte y sin descartarse en el este de la meseta Sur y sierras del sureste; los vientos serán de componentes norte y oeste, con rachas muy fuertes de cierzo y tramontana en litorales y montañas del nordeste peninsular, bajo Ebro, Ampurdán y Baleares y por la tarde las máximas ya no serán tan cálidas como las de los días anteriores en el Mediterráneo y volverán a ser propias del invierno en el resto.

Calimas en Canarias

Mientras en Canarias el protagonismo ahora y durante los próximos días será para la calima, el polvo en suspensión procedente del vecino Sahara. Algunas rachas de viento fuerte van a seguir teniendo en el archipiélago mañana miércoles pero nada que ver con los vientos huracanados de la borrasca Dorothea que ya se ha marchado. Los avisos hoy y mañana en todas las islas son por concentraciones significativas de polvo en suspensión afectando principalmente a vertientes orientadas al este y sur con una visibilidad reducida a 3000 metros y que puntualmente podría bajar de 1000 metros. El jueves se espera que persista la calima y para el viernes ya debería ir desapareciendo al restablecerse el régimen de alisios.

