Un tsunami podría llegar a España en los próximos 30 años, según los expertos: solo habrá 21 minutos para evacuar

España no está a salvo de los tsunamis. Se produjo uno en Cádiz en 1755 y, ahora, los expertos aseguran que una enorme ola volverá a sacudir las costa españolas en los próximos 30 años.

La Comisión Intergubernamental de los Océanos (COI) analiza en el informe 'Probabilistic Tsunami Hazard in the Mediterranean Sea', la probabilidad de que un tsunami se produzca en el Mediterráneo y afecte a España.

Como consecuencia de la investigación, advierten de que la posibilidad de que un tsunami supere el metro de altura en el Mediterráneo en los próximos 30 años es casi del 100%. Sin embargo, la posibilidad de que la gran ola afecte a España no es tan alta, tampoco es imposible. Ya ocurrió y podría volver a producirse.

Un tsunami es una serie de olas en una masa de agua causada por el desplazamiento repentino de un gran volumen de agua, debido a terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos. Como hemos dicho anteriormente, un tsunami podría ser consecuencia de un terremoto. Y el sur de la Península (Andalucía y Murcia) son zonas con un gran riesgo sísmico y donde confluyen dos placas tectónicas: la placa africana y la euroasiática. Es más, las características del relieve de España se deben al choque, a la colisión de estos dos placas.

Además, las Islas Canarias tampoco están exentas de riesgo porque son de origen volcánico. El volcán de La Palma erupcionó hace tres años (2021) dando lugar a un fenómeno natural que arrasó parte de la isla con la colada de lava y mientras los vecinos observaban cómo sus casas se derrumbaban o quedaban abrasadas.

En aquel momento, los servicios de Protección Civil ayudaron a las personas a recoger lo imprescindible y a evacuar sus viviendas en un tiempo récord. Algunos testigos contaban que le habían dado tan solo 15 minutos para recoger sus pertenencias. Algo similar ocurriría si las costas españolas tuvieran una alerta por tsunami: solo 21 minutos para evacuar la zona.

El Instituto Geográfico Nacional en España es el encargado, junto con otros organismos internacionales, de monitorear la actividad sísmicaque podría generar tsunamis. Lo hacen a través de redes de sensores y boyas capaces de detectar cambios en el nivel del mar en tiempo real, proporcionando alertas tempranas a las autoridades y al público. Aunque son fenómenos bastante difíciles de predecir en el corto plazo, estas herramientas ayudarían a que al menos la población pudiera desalojar la zona y evitar una catástrofe humanitaria.

España y el riesgo de tsunami: ¿cuándo ocurrirá?

Los expertos dan casi un 100% de probabilidad de que en los próximos 30 años ocurra un tsunami en el Mediterráneo. Muchos ya se preguntan cuándo será y no sobre si ocurrirá o no.

La posibilidad de que un tsunami impacte el litoral mediterráneo ha aumentado debido al crecimiento de la falla marina de Averroes en el mar de Alborán, según publica un estudio del CSIC en 2021 en 'Scientific Reports'. La falla se expande y eso eleva el riesgo de un tsunami de magnitud 7.

En caso de que ocurra un terremoto, las olas generadas podrían alcanzar hasta seis metros de altura y llegarían a la costa en un tiempo de 21 a 35 minutos. El mismo que tendría la población para desalojar.

Zonas con más riesgos de tsunamis

España no es un punto caliente de riesgo de tsunami, aunque eso no significa que no pueda producirse uno. Las zonas de mayor riesgo de tsunamis en España incluyen las costas del Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán.

Aunque en España no se producen fuertes terremotos con frecuencia, aunque sí se registra varias zonas de terremotos debido a las placas tectónicas europea y africana. También la zona del Levante -de Torrevieja al Estrecho de Gibraltar- podría ser una zona con mayor riesgo de tsunami puesto que concentra mayor actividad sísmica.

La zona de peligro más critica es la falla de Averroes, en el mar de Alborán, al sur de España. Un terremoto en esta zona podría provocar olas de seis metros, que alcanzarían la costa en 21 minutos (o 35 minutos en el mejor de los casos).

Según el informe 'Probabilistic Tsunami Hazard in the Mediterranean Sea', esta es la zona de mayor peligro: "El mayor peligro se encuentra en el Mediterráneo oriental debido a los terremotos a lo largo del Arco Helénico, pero la mayor parte de la costa mediterránea es propensa al impacto de tsunamis. (...) Hemos comprobado que la probabilidad de que en los próximos 30 años se produzca una ola de tsunami de más de un metro de altura en algún lugar del Mediterráneo es cercana al 100%. Esto subraya la urgente necesidad de contar con un sistema de alerta de tsunamis en la región".

Terremoto en Cádiz... y en Canarias

Además del tsunami de Cádiz en 1755, de lo último que hay registros es de un tsunami en La Gomera (Islas Canarias) en 2020. Así está recogido en la página web del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La causa del tsunami fue un gran desprendimiento de rocas en la playa de Argaga (isla de La Gomera), que provocó olas de medio metro.

¿Qué hacer en caso de tsunami?

Chipiona (España) participó en 2023 en un simulacro de tsunami. ¿El objetivo? Evaluar la preparación y concienciación sobre el riesgo de tsunami en la región. El simulacro formó parte del proceso para convertirse en 'Tsunami Ready', según la certificación internacional de la UNESCO.

"La primera señalización de evacuación en caso de tsunami de España, en Chipiona, en Andalucía, dentro del programa 'TsunamiReady'. Paso histórico en la gestión del riesgo tsunami en nuestro país, potencialmente el de más impacto al que tengamos que hacer frente. Esto marcha".

El IGN publica una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en caso de tsunami:

Tenga identificadas las zonas de evacuación accesibles en 15 minutos a pie.

Diríjase a un sitio lo más elevado posible y aléjese de ríos y mar.

Suba a la azotea de un edificio y ten cuidado con los cables u objetos que puedan caer.

Será necesario evacuar cuando esté cerca de la costa y sienta un terremoto muy fuerte u observe una retirada rápida del mar. Además, siga las indicaciones oficiales

