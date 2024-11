Fuertes lluvias en varios puntos de España: estas son las zonas en aviso

Continúa la lluvia en España. Una borrasca trae precipitaciones abundantes en el entorno de Extremadura y en el oeste de Andalucía, así como en las islas occidentales canarias, donde pueden ser fuertes. Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Concretamente, un total de cinco islas canarias estarán en aviso por lluvia: Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Además, Almería y Cádiz registrarán aviso por fenómenos costeros.

Las precipitaciones posiblemente afectarán al Levante y al sureste y no pueden descartarse en amplias zonas del resto de la Península, aunque no se esperan en el Cantábrico oriental, alto Ebro, noreste, litorales del sureste, Melilla y Baleares, en una jornada en la que los cielos se irán despejando conforme vaya pasando el día. Aunque hay incertidumbre, la Aemet considera que no puede descartarse que llueva en amplias zonas del resto de la Península.

Continuará la presencia de calima en la Península y se esperan brumas y bancos de niebla matinales en zonas montañosas, que serán más persistentes en el este, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Temperaturas estables

No se esperan grandes variaciones de temperaturas, aunque predominarán los ascensos ligeros de las máximas, que serán más acusados en el suroeste, noreste, Cantábrico oriental y zonas de Levante, y los descensos ligeros de las mínimas, en una jornada con heladas débiles en Pirineos.

"Predicción fin de semana. Canarias: chubascos que pueden ser de intensidad fuerte y acompañados de tormenta; serán más probables el sábado y especialmente en las islas occidentales. Las temperaturas serán las normales para esta época del año", han informado en X sobre Canarias.

"Península y Baleares: el sábado chubascos ocasionales en la mitad oeste peninsular. El domingo predominio de sol sin precipitaciones. Bancos de niebla matinales en los valles. Calima en la mitad sur peninsular. Temperaturas por encima de lo normal para esta época del año", han añadido.

Las capitales de provincia que registrarán valores más altos son Sevilla con 26º, Santa Cruz de Tenerife con 25º y Almería, Huelva, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria con 24º.

La Aemet ha informado de que predominarán vientos de componente este y sur, con posibles intervalos fuertes en el Alborán y en el Estrecho. En esta zona no se descartan rachas muy fuertes, mientras que en Canarias se espera un viento moderado de componentes oeste y sur.

El domingo llegan cielos con calima y bancos de niebla matinales en el interior peninsular, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Las precipitaciones serán escasas, limitándose al suroeste y extremo norte, aunque en Canarias podrían registrarse chubascos intensos.

Mañana subirán ligeramente las temperaturas con máximas de entre 5 y 10 grados. El lunes el tiempo se mantendrá con algunas lluvias en Canarias y no será hasta el martes cuando llegue un frente asociado a una borrasca atlántica que traerá un descenso de las temperaturas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com