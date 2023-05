Estrella Gutiérrez-Marco, portavoz de la AEMET, desmiente el bulo de las estelas: "Necesitaríamos una energía de varios miles de bombas atómicas"

La portavoz de la AEMET, Estrella Gutiérrez-Marco, y el Biólogo e Investigador del CSIC, Fernando Valladares, se han dado cita este miércoles en el plató de Antena 3 Noticias para tratar los bulos constantes sobre la sequía y el cambio climático en el debate digital de '¿Lo Hablamos?' moderado por Mónica Prado. El fenómeno de 'El Niño', el bulo de las estelas químicas, la influencia que las redes sociales y las 'fake news', o la posibilidad de que en 100 años el planeta sea inhabitable, son varios de los temas que se han debatido en el encuentro.

El de las estelas químicas de los aviones es uno de los bulos más extendidos últimamente. Es fácil encontrar vídeos o comentarios sobre el tema en redes sociales. En '¿Lo Hablamos?' hemos analizado uno de estos tuits: "Hasta cuándo lo vamos a permitir, quieren secar España, justificar el bulo del cambio climático, ahí tienes una de las fuentes de su maldita agenda 2030", comentaba un usuario acompañado de un vídeo. También es posible ver pintadas en las que se lee: "sequía inducida por el Gobierno, no llueve por culpa de los aviones" Pero, ¿qué hay de cierto en este vídeo? La portavoz de la AEMET nos lo explica.

"No hay nada de cierto en este vídeo" afirma Estrella Gutiérrez-Marco muy contundente, pues explica que "los aviones emiten vapor de agua al volar, que luego condensa o no si hay unas condiciones especificas de temperatura, presión, humedad..., condensa con la atmosfera, se forman cristalitos y vemos nubes altas formadas por cristalitos, pero cómo se va a poder disipar una nube con la cantidad de energía que contiene". Comenta que para ello "tendríamos necesidad de una energía suficiente para disipar ese frente de varios miles de bombas atómicas como las de Hiroshima, es impensable, no hay nada científico que avale estas informaciones", insiste.

Estrella ha detallado en el debate digital de '¿Lo Hablamos?' que a principios del siglo XX, "se hacían ferias internacionales para enseñar y vender cañones para bombardear las nubes. Eso hoy en día se da, pero no modifica por supuesto ni el clima, como se oye mucho" ¿Y en cuanto al tiempo? Explica que "el tiempo en un punto concreto y determinado donde quieren quizás disipar el granizo, pero tienen que estar autorizados por el organismo competente y no tiene resultados muy significativos. Lo haces desde tierra disparando a la nube o con una avioneta al tope de la nube". Es algo que algunos "agricultores solicitan y hay un procedimiento establecido que se autoriza o no, pero que en ningún momento vas a modificar el clima o hacer que no llueva más".

En cuanto a los bulos sobre este tema, el Biólogo e Investigador del CSIC, Fernando Valladares, explica que le han llegado a decir "que algunos de lo componentes generan infertilidad masculina, que intentan hacer control de la población, unos delirios que se caerían solos, pero no, se autoalimentan, a veces se apuntan sobre algunos datos pero no hay base científica".