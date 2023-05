El aviso de Fernando Valladares: "No podemos seguir usando el agua como si fuera infinita"

El biólogo e investigador del CSIC, Fernando Valladares, y la portavoz de la AEMET, Estrella Gutiérrez-Marco, estuvieron este miércoles en el debate digital de '¿Lo Hablamos?'. Ambos trataron en el plató de Antena 3 Noticias los bulos tan difundidos entre la población sobre la sequía y el cambio climático.

El fenómeno de 'El Niño', el bulo de las estelas químicas, la influencia que las redes sociales ejercen sobre informaciones oficiales o la posibilidad de que en 100 años el planeta sea inhabitable fueron algunos de los asuntos que se trataron.

Entre todos estos temas, Fernando Valladares hizo especial hincapié en la importancia del agua, especialmente en un periodo de sequía tan grave como el que está viviendo actualmente España a causa de la falta de lluvias.

El verano empezará en mayo

Al respecto, el biólogo e investigador del CSIC avisa de que "nos estamos quedando sin primavera". Una realidad que se debe a que el verano, cada vez, se está extendiendo más: "De noventa días que le corresponde al verano astronómico, estamos en un verano de 140 y creciendo". La consecuencia de esto es que "los meses de mayo ya van a pertenecer, en la práctica, al verano, aunque astronómicamente no lo sean".

"Esto complica mucho la existencia a un país que ya de por sí tiene un gran déficit hídrico"

El principal problema de que se alargue tanto el verano es la de las reservas de agua, tal y como expresa Valladares: "Esto complica mucho la existencia a un país que ya de por sí tiene un gran déficit hídrico, histórico, crónico, geográfico". Y el problema no se centra solamente en la falta de agua, sino en la dificultad para revertir esta circunstancia: "Es un escenario que, además, para revertirlo, las cosas irán lentas".

"Aunque hagamos muy bien los deberes, revertir esa tendencia, la puesta en marcha de los mecanismos de almacén de calor, sobre todo en los océanos y en la criosfera, en la parte congelada del sistema climático, eso tiene una escala de reversión muy lenta", ha recalcado el investigador del CSIC, aunque ha dejado una puerta abierta a la esperanza: "Pero no significa que sea irreversible".

¿Cuál es la solución?

"España lo que tiene es que entender que el agua, que siempre ha sido un bien muy escaso y valioso"

Ante esta realidad de escasez hídrica, Fernando Valladares tiene claro cuál es la solución que se debería seguir. "España lo que tiene es que entender que el agua, que siempre ha sido un bien muy escaso y valioso, cada vez lo va a ser más y lo está siendo cada vez más". De hecho, "ya este año el agua vale el triple que el año pasado y la tendencia va a ser a que el agua no la podemos usar como la estábamos usando. Era como si fuera infinita".

"El agua hay usarla de una manera muy distinta y da, claro que da. Lo que no da es como decía Gandhi, que la tierra da para alimentar a toda la humanidad, pero no a su codicia", ha defendido Valladares. "Lo que no da es para hacer mucho dinero con cultivos, por ejemplo, de regadío. El regadío hay que usarlo con mucho tino, porque el regadío consume mucho agua en un país que no tiene agua".