Ryanair cancela 150 vuelos en Alemania por la huelga de pilotos y auxiliares

La aerolínea irlandesa Ryanair ha cancelado 150 vuelos programados para este miércoles en Alemania por la huelga de pilotos y auxiliares, jornada en la que prevé poder operar 250 trayectos. Los pasajeros afectados pueden cambiar sus vuelos de forma gratuita hasta el domingo o recuperar el dinero del billete, según anunció la compañía.

El sindicato de pilotos alemán Vereinigung Cockpit (VC) ha convocado una huelga de 24 horas desde el miércoles a las 03.01 horas y hasta el jueves a las 02.59 horas.

VC pide a los 400 comandantes y copilotos que estén contratados fijos en Alemania por Ryanair, que secunden la huelga, a la que se van a sumar los auxiliares de vuelo. Ryanair, que vuela con unos 40 aviones desde once aeropuertos en Alemania, todavía no ha comunicado cuántos vuelos se verán afectados por la acción de protesta, con la que el sindicato quiere lograr aumentos salariales y mejores condiciones laborales para los pilotos. Un tercio de los pilotos de Ryanair no son contratados fijos y no pueden participar en la huelga.

Al mismo tiempo, el sindicato del sector de servicios Verdi ha convocado por primera vez una huelga en Ryanair, para los 1.000 auxiliares en Alemania.

El director de Mercadotecnia de Ryanair, Kenny Jacobs, ha amenazado con despidos en pequeños aeropuertos en Alemania si continúan las huelgas. Ryanair califica la acción de protesta de "innecesaria e inaceptable" y pide a los pilotos y auxiliares de vuelo que acudan a trabajar.

Ryanair cancela 44 vuelos en España

Hasta 44 de los 150 vuelos que Ryanair canceló este martes para minimizar los efectos de la huelga tienen origen o destino en España, seis de ellos en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, según datos de USO. El sindicato ha concretado que el aeropuerto de Alicante ha sido el más afectado, con diez vuelos (cinco conexiones) suspendidas. Las rutas afectadas son las que conectan el aeropuerto alicantino con los aeropuertos alemanes de Colonia, Dusseldorf, Frankfurt Main, Dusseldorf Weeze y Frankfurt Hahn.

El aeropuerto de Valencia también ha sufrido la cancelación de la conexión con Frankfurt Main, por lo que la Comunidad Valenciana suma un total de doce vuelos suspendidos. Andalucía ha sido la segunda comunidad más afectada, con ocho vuelos cancelados. Concretamente han sido las conexiones que unen el aeropuerto de Málaga con Berlín Tegel, Frankfurt Main y Dusseldorf; así como la conexión del aeropuerto de Sevilla con Frankfurt Main.

Cataluña y la Comunidad de Madrid han sufrido seis cancelaciones cada una. En el caso de la primera, la suspensión ha afectado a los aeropuertos de El Prat, que ha visto canceladas las conexiones con Berlín y Frankfurt Main; y al de Reus, que no operará la ruta con Frankfurt Hahn. En cuanto a Madrid, Barajas ha perdido las conexiones con Frankfurt Main, Nuremberg y Colonia.

Por su parte, los archipiélagos han sufrido la cancelación de cuatro vuelos cada una. En el caso de Baleares, las dos suspensiones se han producido en el aeropuerto de Palma, que ha perdido las conexiones con Berlín Tegel y Bremen; mientras que las cancelaciones de Canarias han afectado a los aeropuertos de Lanzarote, que no operará la conexión con Frankfurt Main, y Fuerteventura, que pierde su ruta a Dusseldorf Weeze. Por último, Murcia y Santander sufren dos suspensiones de vuelos cada una, concretamente la conexión Frankfurt Main en el primer caso, y la de Dusseldorf Weeze en el segundo.