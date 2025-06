Los pescaderos ambulantes se digitalizan: "Enviamos un audio de WhatsApp todos los días con la lista de género y precios"

El reparto de pescado a domicilio no es una novedad. "Esto no es ningún invento nuevo, no hizo falta app ni dron. Esto se ha hecho toda la vida·, afirma Paula.

Paula Pazos lleva más de 20 años al volante de la furgoneta. Conoce a la perfección a cada uno de sus clientes: sus gustos, sus hábitos de compra y sus historias. Hoy le toca recorrer Catoira, en Pontevedra. No le faltan abrazos, porque ·siempre trae pescado muy fresquiño·, nos susurra sonriente una compradora.

La gran diferencia hoy es que muchos de sus clientes ya han hecho su pedido por WhatsApp incluso antes de que la furgoneta arranque.

Cada mañana, Paula graba un audio que envía por un canal de difusión de la aplicación. En él explica qué género tiene disponible: sardina, jurel, merluza, lubina, calamares… A partir de ahí, los mensajes llegan: encargos, consultas, reservas. "Hoy la estrella es la sardina, sin duda. Estamos a dos días de San Juan y la gente quiere asegurarse de tenerla. Muchos la congelan para asarla la noche del 23. El lunes habrá muy poca porque el domingo apenas salen barcos".

A lo largo de la ruta, Paula se encuentra con Mucha, Carmen, Isabel… Son nombres que repite casi todos los días. "Son clientas de toda la vida. Ya sé lo que les gusta, qué no quieren…", dice mientras entrega un pedido. En el rural, el trato es directo, personal y humano. Y esa confianza pesa más que cualquier promoción online.

El ritmo de trabajo es intenso. "Apenas hay tiempo para respirar, los clientes ya tienen pensado el menú", confiesa. Son muchas casas, muchas paradas, y un producto que requiere frescura, rapidez y organización. Pero también hay momentos para conversar, para comentar cómo está el tiempo, cómo va la salud o cómo ha sido la pesca.

Paula reconoce que el perfil del cliente está cambiando. "La gente mayor sigue comprando, pero cada vez hay menos. El pescado ha subido. La gente joven prefiere el supermercado. Allí ven el pescado limpio, en bandejas, con precios fijos. Esto requiere más implicación, más conversación, y a muchos les da pereza". Aun así, muchas familias siguen valorando el pescado fresco que llega del puerto al plato sin intermediarios. Y aunque WhatsApp ha facilitado mucho la gestión de pedidos, el sistema sigue siendo similar al de hace décadas. "El reparto puerta a puerta no ha cambiado tanto. Lo que cambia son las herramienta"..

Uno de los aspectos que más valoran los clientes del rural es poder ver el pescado antes de decidir. "Aunque reserven, muchos me dicen: Enséñamelo, que quiero ver cómo tiene el ojo". Eso no lo pierden. Y está bien. Es su forma de saber si está fresco. Confían, pero también quieren comprobarlo. Es parte del ritual, explica Paula con una sonrisa. Todo llega como antes, pero con un clic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.