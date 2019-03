La que fuera cuidadora de su padre "okupa" su casa

Cada día, Ana llama desesperada a la puerta de su propia casa," ésta es mi casa, con mis cosas" dice Sna.

La mujer que está dentro era la cuidadora de su padre, " la mujer que nos puso la Comunidad de Madrid para ayudarme con mi padre. Me dio mucha pena y le alquilé mi casa por mucho menos de lo que valía".

Pero cuando hace 4 meses su padre murió, la inquilina dice dejó de pagar el alquiler.

Le preguntamos a a la cuidadora y nos dice "no tengo nada que contarte. Déjame en paz, no encuentro piso y no me puedo ir de aquí, vale?.

Mientras tanto la propietaria ha tenido que volver a vivir a casa de su madre. Es pensionista y encima paga las facturas:"ésta de 62,75, y encima no se corta, gasta y gasta ".

Ana dice que ya lo ha denunciado pero de momento sigue sin recuperar su casa.