Miles de griegos se manifiestan en Atenas en contra de las reformas

Diversos sindicatos y colectivos se han manifestado este miércoles en Atenas en contra de la aprobación del segundo paquete de reformas acordado entre el Gobierno griego y la eurozona, que se somete este miércoles a la votación del Parlamento. Unas 7.000 afiliados y simpatizantes del sindicato comunista PAME, según la policía, se han concentrado en la plaza Omonia desde donde han marchado hasta la de Syntagma, sede del Parlamento.

A la de Atenas se han unido otras cerca de 40 manifestaciones que PAME ha organizado en ciudades de todo el país. Una vez en Syntagma se han encontrado con la protesta organizada por la confederación de sindicatos del sector público (ADEDY), que también ha avanzado en manifestación hasta allí y que ha logrado reunir a unas 2.000 personas, de acuerdo con la policía que ha informado además de que se practicaron diez detenciones, aunque ha rehusado explicar los motivos.

En la céntrica plaza se han podido ver además simpatizantes de diferentes colectivos como los del movimiento izquierdista "Den plirono (Yo no pago)", el grupo de izquierda extraparlamentaria Antarsya o los miembros de la asociación helena de centros de idiomas. Estos últimos se han unido a la concentración para protestar contra el aumento del IVA al 23 % en su sector. Entre las diferentes reivindicaciones se podían leer muchas pancartas en contra de las reformas "No al programa de rescate", "No al euro", "Sí a la salida de la UE".

El paquete de reformas, el segundo que se somete a la votación del Parlamento como requisito previo fijado por los acreedores para iniciar la negociación del tercer rescate, recoge la reforma del Código Civil y la adopción de la directiva europea sobre saneamiento de bancos. La primera incluye la eliminación de los testigos en los juicios civiles, uno de los puntos que ha generado más controversia y por el que las asociaciones de abogados y juristas han mostrado su rechazo. Por otro lado, la adopción de la directiva europea sobre saneamiento de bancos prevé los métodos de recapitalización de las entidades bancarias y la garantía de los depósitos de hasta 100.000 euros en caso de una quita.