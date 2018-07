Iglesias le pide a Rajoy "empatía" con españoles "que se han matado a trabajar" y merecen pensiones dignas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le ha exigido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cumpla la Constitución y tenga "un poco de empatía" con los españoles "que se han matado a trabajar" y merecen unas pensiones dignas. Durante la comparecencia de Rajoy sobre la situación del sistema de pensiones, Iglesias ha lanzado una batería de propuestas al Ejecutivo, incluidas también en varias proposiciones de ley presentadas por Unidos Podemos en el Congreso, que han sido vetadas por el Gobierno por afectar a los presupuestos.

Como primera medida, el líder de Podemos ha planteado la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros, como ha pedido su grupo, y derogar las dos últimas reformas laborales para mejorar la calidad del empleo y los salarios. En segundo lugar, Iglesias ha defendido la necesidad de un impuesto de solidaridad a la banca, propuesta también planteada ya por Unidos Podemos en el Congreso, porque también "los de arriba se tienen que abrochar el cinturón".

Además, ha reclamado acabar con el "factor de empobrecimiento" que algunos llaman factor de sostenibilidad -ha dicho-, que vincula la evolución de las pensiones a la esperanza de vida; y suprimir la desgravaciones fiscales a los planes privados de pensiones. Tras recordar a Rajoy que en el CIS de febrero la preocupación de los españoles por las pensiones es la más alta de los últimos 30 años, Iglesias le ha exigido al presidente del Gobierno que escuche a los ciudadanos y que deje de vetar las propuestas de la oposición en la sede de la soberanía nacional.

"No pueden ser sordos a una preocupación que no es ideológica, que es preocupación de país. Ustedes como Gobierno están obligados a dar una respuesta que se ajuste a la Constitución", ha enfatizado. Frente a los argumentos expuestos por el jefe del Ejecutivo, Iglesias ha asegurado que los 2.000 millones de euros empleados en rescatar las autopistas es lo que habría costado revalorizar las pensiones este año.

"Lo que estamos proponiendo no es ideológico", "cuando hablamos de pensiones hablamos de seguridad social, hablamos de paz social y orden. No rompan la paz social y el orden y suban las pensiones como marca la Constitución, que es de obligado cumplimiento para todos". El líder de Podemos ha defendido que sus propuestas son medidas "sensatas" que definen una política de Estado, y ha recordado a Rajoy que hay "temas que no es razonable discutir" y "no se pueden poner en entredicho".

En su opinión, las pensiones deberían garantizarse sin depender del color del partido que gobierne: "azul, morado, naranja o rojo". "Le pido un poco de empatía", "piense en esos españoles que se han matado a trabajar y merecen una pensión digna", que "no han hecho otra cosa más que trabajar y no se merecen lo que están haciendo", ha concluido.