A la fuga de empresas de Cataluña le sigue la fuga de impuestos

Más de una treinta de empresas han anunciado en la última semana el traslado de su sede social fuera de Cataluña, ahora, algunas empiezan a anunciar que también se llevan su domicilio fiscal, es decir, donde tributan sus impuestos.

Los empresarios temen que la declaración de independencia lleve a la Generalitat a crear su propia hacienda, teniendo que tributar impuestos tanto a la catalana como a la española. Es por ello que Sabadell y CaixaBank ya han anunciado el traslado de su domicilio fiscal.

Los pequeños empresarios

No solo las grandes empresas se plantean tomar esta decisión, también los medianos y pequeños empresarios sopesan esta opción.

Empresarios como Enriqueta, que lleva 50 años como farmacéutica en Barcelona. "Estábamos todos muy bien, ahora no sabemos lo que va a pasar", se sincera la farmacéutica.

Las ventas han caído y sus clientes compran solo lo imprescindible. Enriqueta se sincera: "Yo si no tuviera los años que tengo y no tuviera aquí a mi hija trabajando conmigo, hace ya tiempo que me hubiera ido".

Francisco, dueño de una fábrica de moldes en Zaragoza, está preocupado por el futuro de sus 50 empleados: "Si yo tengo que pagar aranceles para exportar, porque mis clientes están fuera, seguro que me marcho de aquí".

Ese movimiento se está notando en Zaragoza. La demanda desde Cataluña hace que las parcelas se revaloricen. "Son sobre todo medianas empresas que se interesan por parcelas de unos 20.000 metros cuadrados".