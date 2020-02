La historia detrás de la amistad entre Kirk Douglas y Manolo Orantes: "Fue muy bonito, me invitó a su casa"

Manuel Orantes jugaba la final del Masters de 1976 ante Wojtek Fibak cuando la entrevista de un periodista a Kirk Douglas y su mujer, justo detrás del banquillo del extenista español, cambio el rumbo de un partido que tenía perdido

La amistad que se creó entre el fallecido Kirk Douglas y el extenista Manolo Orantes se remonta a 1976. Orantes está a dos juegos de perder la final del Masters, disputado en el Summit de Houston, ante Wojtek Fibak cuando ocurrió algo increíble.

El periodista Vic Braden se acerca a Kirk Douglas y su mujer, sentados en primera fila y a escasos metros de los banquillos de los jugadores, y les pidió su pronóstico del partido. En ese momento Orantes perdía dos sets a uno y 4-1 en la cuarta manga.

El actor dijo que Wotjek lo tenía casi hecho, incluso le felicitó, pero su mujer no lo tenía tan claro.Y es que había visto como Orantes remontaba ante Guillermo Vilas en el Open USA el año anterior.

"Oí lo que dijo su mujer: 'No, yo estuve el año pasado en el US Open en el cual Manolo perdía con Guillermo Vilas dos sets a uno y 5-0, y cinco pelotas de 'match-ball' y le dio la vuelta al partido y ganó'", explica Manolo Orantes a Antena 3 Deportes.

El hecho es que aquellas palabras se escucharon en las dos pantallas gigantes que la organización había instalado en el recinto y Orantes remontó.

"Yo lo oí e hice así con el dedo y al final gane el partido y fue muy bonito", explica Orantes.

Desde aquel día se cimentó una amistas entre el tenista y el actor, que incluso invitó a Orantes a su casa en California.

"Fue muy bonito. Kirk me invitó a su casa para comer con él y jugar. Kirk me dijo: 'Es que a mí el tenis y el deporte me gustan mucho, y me hubiera gustado ser profesional del mundo del tenis", recuerda Orante.