El hermano de Carla Suárez, su mayor apoyo contra el linfoma de Hodgkin: "Lloramos los dos por teléfono"

La tenista española Carla Suárez desveló este martes que padece un linfoma de Hodgkin y que deberá someterse a seis meses de quimioterapia, y ha aseverado que afronta una "realidad complicada" con tranquilidad y "positivismo ante la adversidad".

"Hola a todos. Quería informarles de que hace unos cuantos días los médicos me detectaron un linfoma de Hodgkin que requiere seis meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y con ganas de afrontar lo que se venga", ha afirmado Suárez en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad", apuntó.

Antena 3 Deportes ha charlado con su hermano, José Suárez, que fue el primero en enterarse nada más saberlo Carla: "Quiso primero comunicármelo a mí. Hablamos por teléfono y lloramos los dos. Ha sido un shock muy grande. Unas pruebas rutinarias que piensas que no va a pasar nada y salta todo esto".

Ahora Carla Suárez tiene que tomarse con calma una enfermedad que avisó ya hace unas semanas: "En pretemporada no se encontró muy bien, cuando hacía un sobresfuerzo tenía náuseas, malestar general...".

Emocionante mensaje de Muguruza

Aunque los diagnósticos son esperanzadores y a eso se le suman los mensajes de fuerza y ánimo que ha recibido: "Bastantes apoyos y ánimos por parte de la familia del tenis. Vi a Muguruza y hasta se me saltaron las lágrimas".

Y es que el mensaje más especial vino de la mano de su compañera Garbiñe Muguruza. Tras ganar por doble 6-4 en la primera ronda del US Open, la tenista española quiso dedicar la victoria a Carla: "Sé que hoy me ha estado viendo jugar el partido, he pensado mucho en ella y le quería dedicar esta victoria a mi compañera de experiencia en el circuito y a una de mis mejores amigas. Sabe que puede contar conmigo para lo que sea".

Ahora solo toca remar en una dirección: "Hay que pasar esta página del drama e ir punto a punto, partido a partido, para ganar este Grand Slam que le ha tocado ahora", explica José Suárez.