Susana Vázquez, ultrafondista de 50 años: "Me han criticado por competir embarazada"

Susana Vázquez tiene 50 años y es policía local en Coslada, pero su pasión siempre ha sido el atletismo. Concretamente, compite en la modalidad de ultrafondo, ya que para ella es "su vida" y quedarse ahora embarazada no ha sido ningún impedimento para continuar con sus hábitos deportivos.

Un estado físico inmejorable

La ultrafondista confiesa que antes de quedarse embarazada le tuvieron que hacer muchísimas pruebas para corroborar que no tenía ningún problema de salud, y por suerte todo salió genial. Un hecho que ella relaciona a que ha estado siempre vinculada al deporte cuidándose muchísimo, cosa que ha beneficiado tener todo a favor para poder quedarse embarazada.

Entre los muchos retos deportivos en los que ha participado, la madrileña destaca uno en especial: el Maratón de las Arenas en Marruecos, todo un desafío en el que estuvo corriendo por el desierto 250km convirtiéndose en la primera española en participar en él. Además, ha formado parte de la Selección Española y se ha corrido 178km a lo largo de 24 horas sin descanso.

Madre y deportista

Ahora, la madrileña ha usado sus óvulos congelados para ser madre. Si hay algo que le afecta especialmente a Susana son todas las críticas que ha recibido por quedarse embarazada a los 50 años y no dejar de practicar deporte. No obstante, ella se define como una mujer fuerte, constante y sin miedo a nada, por lo que estas críticas no le han quitado en ningún momento la ilusión.

Confiesa que cuando le dicen que "es muy valiente", no le gusta nada y considera que debe cambiar la visión en todo lo relacionado con la maternidad tardía. "En la actualidad, hay más embarazos cerca de los40 que de los 20", explica Susana.

Asimismo, no duda en reivindicar que la mujer embaraza sí puede realizar deporte, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación médica que se lo indique. Ella sigue realizando entrenamientos en las pistas de atletismo y haciendo ejercicios de fuerza sin coger mucho peso, algo con lo que quiere "darle normalidad" a esta situación.

No obstante, considera que empezar a hacer deporte no debe ser una consecuencia de estar embarazada, sino que es una práctica que se debería tener independientemente del embarazado.

Planes futuros

En verano va a convertirse en madre primeriza, y ya piensa en recuperarse lo más rápido posible para poder batirse a sí misma y conseguir correr 200km en 24h sin parar. Aunque, como está haciendo ahora, primero va a pensar en estar bien ella y después ya es todo lo deportivo.

