Solari, sobre Vinicius: "Cuando es inevitable que un jugador juegue, acaba jugando, pero tiene cosas que aprender"

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, dejó claro que "son muchos los componentes que hacen a un futbolista" y que por ello deben seguir teniendo paciencia con Vinicius porque el objetivo es que "sea un jugador hecho y derecho" en el futuro y no solo en un periodo breve de tiempo, admitiendo que "su fútbol transmite alegría".

"Todos los que amamos el fútbol compartimos esa ilusión por cada vez que irrumpe un jugador que muestra cosas diferentes, pero los de dentro sabemos que son muchos los componentes que hacen a un futbolista y Vinicius es joven", replicó Solari este martes en rueda de prensa previa al duelo ante el Viktoria Plzen.

Por ello, el argentino remarcó que su objetivo es que el brasileño "sea un jugador hecho y derecho" en el futuro "y no sólo cuatro y cinco días y que haya que volver a esperar". "Pero esto es un proceso natural. Cuando uno lo rompe por encima de todo no hay que detenga ese talento y es inevitable que juegue, pero también tiene cosas por aprender, tiene 18 años. Y también tiene cosas que sabe que no se pueden aprender", advirtió.

La personalidad de Sergio Ramos

"Es fresco, es un chico joven y su fútbol es acorde a la edad que tiene, tiene unas condiciones más que sobresalientes para la edad que tiene, es difícil compararlo con otros de su edad. Su fútbol transmite alegría", sentenció sobre el extremo.

Además de no desvelar nada sobre la portería, se refirió a las palabras de Sergio Ramos tras la victoria ante el Valladolid y su actitud ante los pitos. "Lo interpreto como que tiene las espaldas lo suficientemente anchas para soportar el peso de ser el capitán del Real Madrid y no durante poco tiempo", recordó.

"Es una gran responsabilidad y tiene muchas cosas que hacer con esa entidad, peor es un fantástico capitán y lo sigue siendo. Me parece maravilloso como cumple su rol que no es nada sencillo", subrayó del de Camas.

El rosarino pidió ir "paso a paso" a la hora de ir recuperando el mejor nivel de sus mejores futbolistas. "Las soluciones y los problemas en el fútbol son siempre integrales, nunca es solo una cosa, cuando funcionan y cuando no. Hemos tenido dos partidos que tuvieron que ser buenos para ganarlos, porque si no, no se gana. Y fueron difíciles y los jugamos con seriedad y orden", comentó.

No presta atención a su futuro

"Es lo mismo que hay que hacer este miércoles en otra competición muy emparentada con nuestra historia. Espero que hagamos un gran partido, acorde a la historia de nuestro andar en esta competición", agregó Solari, que aclaró que "las comparaciones son siempre infructuosas" al ser preguntado sobre las diferencias entre el duelo ante el Melilla y el Valladolid. "Hicimos bastantes cosas bien y hay que incidir en ellas y mejorar en las mejorables, que pasa en todos los equipos, incluso en los que juegan muy bien", puntualizó el técnico madridista.

Solari insistió igualmente en no estar pendiente en su provisionalidad. "Miro el partido de mañana y estoy comprometido con este rol sea para dos días o para una semana", recalcó, feliz de poder vivir un partido de 'Champions'. "Cuando suena su himno nos emocionamos todos. Es fantástico volver, es mi tercer partido y estoy muy contento de que me toque porque la disfruté mucho como futbolista", aseguró.