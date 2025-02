Condena histórica al monstruo olímpico con "necesidades sexuales perversas" que violó a varias niñas

El nadador británico Antony James, que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha sido condenado a 21 años de prisión tras ser declarado culpable de violar a dos adolescentes de 16 años y obligar a otra menor a tener relaciones sexuales con hombres "extraños".

El especialista en 100 metros mariposa y medallista de plata de los Juegos de la Commonwealth manipuló a las menores de edad para satisfacer sus "necesidades sexuales perversas" entre 2021 y 2022.

Estrangulamiento

El exdeportista de 35 años, que se estaba preparando para ser policía, aseveró que esas relaciones sexuales fueron consensuadas e incluso llegó a alardear de los tríos que realizó. Asimismo, también afirmó que "estranguló" a una de las chicas: "Ella me obligó a hacerlo".

Antony James fue declarado culpable de tres cargos de violación, tres de actividad sexual con un menor y dos de incitación a un menor a participar en una actividad sexual. Se declaró culpable asimismo de seis cargos de tomar fotografías indecentes de un niño.

"Vulnerable, débil, pisoteada..."

Una de sus víctimas declaró ante el tribunal que sigue teniendo ansiedad y ataques de pánico: "Me quitaron la persona que se suponía que debía ser; siempre me pregunté qué tipo de chica sería si no me hicieras esto. Después de lo que hiciste, me sentí vulnerable, débil y pisoteada...", relató.

Asimismo, añadió: "Acepto que no eres un buen hombre, no me amas y piensas que soy especial; me preparaste para ser exactamente lo que querías y me usaste".

La fiscal, demoledora

El juez, Robert Linford, le dijo a James: "Sabías que lo que estabas haciendo estaba muy mal", haciendo referencia a su "catálogo de abusos".

Por su parte, la fiscal del caso, Gemma Kneebone, aseguró en el juicio: "Antony James manipuló y controló a sus víctimas adolescentes para satisfacer sus propios deseos sexuales. Afirmó que estas jóvenes víctimas tenían más de 16 años en ese momento, pero esto era una mentira que se desmoronó tras el interrogatorio".

"James era muy consciente de lo jóvenes que eran estas víctimas y se propuso aprovechar esto de una manera verdaderamente atroz... Este procesamiento no habría sido posible sin las pruebas aportadas con tanta valentía por las jóvenes implicadas, y me gustaría agradecerles por apoyar el caso", sentenció.

