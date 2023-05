¿Qué pilotos y deportistas jugarán el partido de fútbol benéfico previo al GP de Mónaco?

Esta semana el Mundial de Fórmula 1 celebra su carrera más especial, el GP de Mónaco. Las calles del Principado son quizá la imagen más icónica la de la Fórmula 1 y el su gran premio es el que todos los pilotos sueñan con ganar en alguna ocasión. La carrera monegasca forma parte del calendario de la F1 desde 1950. Con las excepciones de 1951, 1953, 1954 y 2020, el GP de Mónaco nunca ha fallado en el Mundial de Fórmula 1.

Un Gran Premio plagado de tradiciones, lujo y glamour, pero también de eventos como el World Stars Football Match, un partido de fútbol benéfico que se juega días antes del GP de Mónaco y en el que participan pilotos, expilotos, deportistas, futbolistas y leyendas del deporte. Ya son 23 las ediciones de etse partido solidario, que este martes celebrará la 24ª edición, en el que se enfrentarán el Star Team For The Children MC y el All Start Drivers.

El partido comenzará a las 19:00 horas y las entradas podrán adquirirse por 16 euros, aunque el acceso será gratuito para los menores de 14 años que vayan acompañados por un adulto. El World Stars Football Match se jugará el martes 23 de mayo, a las 19:00 horas, en el Estadio Louis II, en Mónaco.

¿Quiénes juegan el World Stars Football Match?

Fernando Alonso y Carlos Sainz participaran del partido de fútbol benéfico previo al GP de Mónaco. Los pilotos españoles formarán parte del All Stars Drivers, junto a Charles Leclerc, Pierre Gasly, Giancarlo Fisichella, Sébastien Frey, Pecco Bagnaia, Ivan Capelli y Stefano Domenicali.

En el equipo del Star Team For The Children MC habrá leyendas del deporte como Novak Djokovic, la campeona mundial de motos acuáticas Lisa Battaglia o exfutbolistas de la talla de Jérémy Menez y Jérôme Rothen. Flavio Roma, Frédéric Déhu, Claude Puel, Sébastien Pérez, Greg Campi y Valentin Liénard completarán el equipo que se medirá al All Stars Drivers.