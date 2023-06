Las mejoras de Aston Martin para el GP de Canadá: "Van a ganar en rendimiento y prestaciones"

Tras una discreta actuación en Montmeló, Aston Martin quiere recuperar el terreno perdido en el GP de Canadá y llevará una serie de mejoras en el AMR23 para volver a pelear por el podio. Fernando Alonso ya sabe que el monoplaza de este fin de semana tendrá un suelo nuevo, retoques en el alerón delantero y mejoras en el alerón trasero.

El objetivo de los ingenieros de Aston Martin es que el monoplaza gane en carga aerodinámica, frenada, adherencia y velocidad punta. Pedro Fermín Flores, periodista especializado en F1, asegura que con todas las mejoras el AMR23 va a ganar "en rendimiento y prestaciones", algo que tiene claro "los responsables técnicos de Aston Martin".

Montreal, un trazado con grandes rectas, fuertes frenadas y 3 zonas DRS

Y es que el trazado de Gilles Villeneuve, en Montreal, es ,muy diferente al de Montmeló. Desde Silverstone han trabajado en una serie de mejoras que permitan al AMR23 ganar en adherencia, carga aerodinámica, frenada y velocidad punta. El trazado del GP de Canadá destaca, como explica Pedro de la Rosa, por sus "largas rectas, frenadas fuertes, chicanes, arcenes...".

El expiloto catalán explica que en el Gilles Villeneuve hay tres zonas de DRS y es una pista donde sí se puede adelantar. Y además, De la Rosa advierte de una circunstancia que puede ser clave este fin de semana: la lluvia puede hacer acto de presencia en la clasificación del sábado.

La reacción y el paso adelante de Mercedes en el GP de España obliga a Aston Martin a reaccionar para mantenerse como el segundo equipo del campeonato, por detrás de los inalcanzables Red Bull de Verstappen y Pérez. De todas las mejoras mencionadas, en Silverstone opinan que el nuevo suelo será "la mayor actualización del año".

"La de Canadá será la mayor actualización del año para Aston Martin, eso es lo que me han dicho. No me han explicado en profundidad de qué se trata, pero entiendo que se refieren a un suelo nuevo. Ya han hecho cambios en otras áreas y creo que seguirán con su concepto de pontones, el cual funciona bastante bien", explicaba hace unos días Michael Schmidt, periodista alemán, tras una conversación con Martin Whitmarsh, CEO de la división Aston Martin Performance Technologies.