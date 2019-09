El monegasco Charles Leclerc con su Ferrari SF90 logró este domingo su primera victoria como piloto de Fórmula Uno al pasar el primero en la línea de meta del Gran Premio de Bélgica.

Como es habitual, la carrera se disputó en el circuito de Spa-Francorchamps, un lugar que no le ha traído tan buena suerte al piloto español, Carlos Sainz. El madrileño tuvo que abandonar por un problema de motor al inicio de la carrera, desde luego no ha sido su mejor fin de semana, ya que no pudo ni pasar de la Q1 en las clasificatorias del sábado.

Leclerc, de 21 años, pasa a la historia de Ferrari al imponerse en la mítica pista belga por delante de los dos pilotos de Mercedes. El inglés Lewis Hamilton fue segundo, y reforzó así su primer puesto en la clasificación por pilotos, y el finlandés Valtteri Bottas, que concluyó tercero en una carrera donde el mexicano Sergio 'Checo' Pérez quedó sexto.

El otro Ferrari, el del alemán Sebastian Vettel, acabó la carrera en cuarta posición, por delante del tailandés Alexander Albon, nuevo piloto al volante del RB15 de RedBull. El otro corredor de la escuderia austriaca, el holandés Max Verstappen, también se retiró, tras accidentarse sin consecuencias, en la primera de las 44 vueltas de la carrera.

El ruso Daniil Kvyat con un Toro Rosso acabó séptimo -justo por detrás del 'Checo'-, una carrera en la que el alemán Nico Hülkenberg y su Renault quedaron octavo.

También entraron en los puntos el francés Pierre Gasly y el canadiense Lance Stroll, que concluyeron en novena y décima posición, respectivamente.

Hamilton avanza firme hacia su sexto título mundial y lidera ahora con 268 puntos, 65 más que su compañero Bottas y con 87 sobre Verstappen. El próximo Gran Premio, el de Italia, se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Monza.