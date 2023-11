'Joker Alonso': así es el espectacular casco del asturiano para el GP de Las Vegas

'Magic' Alonso estrenará un nuevo diseño de casco en el extravagante y espectacular Gran Premio de las Vegas de este fin de semana. El de Aston Martin, que viene de sumar un brillante podio en Brasil, ha compartido en redes sociales unas fotografías sobre su nuevo casco.

El asturiano ha acompañado las imágenes con esta frase "Magic Vegas". En el caso de Alonso se pueden ver dados, cartas y pegatinas en las que se puede leer el mensaje 'Bienvenido a la fabulosa Las Vegas, Nevada' (en inglés).

Ha llamado mucho la atención unas cartas del joker con la cara de Fernando en la parte anterior del casco. Las Vegas, o 'La Ciudad del pecado', como también se la conoce, donde hay casinos para dar y regalar, esperemos que el español tenga esa pizca de suerte que se necesita en Fórmula 1 para conseguir un buen resultado, algo que se antoja complicado...

"Estaría bien ganar una carrera pero es improbable..."

"Estaría bien ganar una carrera, sobre todo la primera en un sitio como este, pero es improbable que suceda. No creo que esta pista sea de nuestras favoritas por el paquete que tenemos. No creo que Max vaya a ser más vulnerable aquí", aseguró Fernando en rueda de prensa. La realidad es que el trazado no favorece las prestaciones de Aston Martin, infinidad de rectas largas y pocas curvas, además de temperaturas muy bajas, cóctel perfecto para que Aston Martin no brille. Empezaremos a salir de dudas mañana viernes con los Libres 1 a las 5:30 am en España.

El circuito no favorece a Aston Martin

"Después de tres carreras seguidas en Austin, México y Brasil es bueno tener tres entrenamientos para construir la confianza que se necesita en un circuito urbano. Con muchas ganas, pero no con mucha presión. Austin y México fueron dolorosas, pero también muy útiles para entender el coche del año que viene. Veremos cómo van las cosas, será un fin de semana duro con las rectas tan largas. Pero espero que veamos mejores prestaciones aquí y en Abu Dabi", explicó Fernando sobre el rendimiento del AM23 este fin de semana.

"Será un fin de semana duro para nosotros con las rectas tan largas, esperamos ir mejor aquí..."

El ovetense, por su parte, también ha querido dejar un mensaje a la organización de la Fórmula 1 en el que ha hecho hincapié en el estrés de los pilotos a estas altura de la temporada y la gran cantidad de ruedas de prensa que tienen que ofrecer nada más llegar al circuito.

"Hablamos demasiado con la prensa los jueves..."

"Con la inversión que se ha hecho, merecen un trato diferente o espectáculo extra. Me parece bien. Pero podría ser equilibrado con una reducción en otro sitio. Los compromisos de medios son muy repetitivos el jueves, todos quieren saber cuál es nuestra opinión sobre la pista y el jueves no podremos decir nada de eso, porque aún no hemos pilotado. Y luego el viernes no hablamos con la Prensa", ha sentenciado el quinto clasificado del Mundial de Pilotos.